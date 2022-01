1000 Liter Milch = 100 Kilo Käse

Vier bis sechs Wochen nach dem letzten Besuch: Martin May hat den fertigen Käse aus der Milch von Tobias Schwakenbergs (l.) Kühen mitgebracht. 1000 Liter ergeben etwa 100 Kilogramm fertige Käselaibe. Martin May gibt das Labenzym in die erhitzte Milch. Damit gerinnt die Milch. In Mays Lager werden die Laibe geformt, gesäuert, werden gesalzen und reifen. Insgesamt 210 Tiere stehen auf Hof Schwakenberg – 65 Milchkühe geben 560 Tonnen Milch im Jahr. In dem 7,5-Tonner ist die mobile Käserei von Martin May untergebracht. Donnerstag war er zum vierten Mal in Vohren.

Erst ist der Strom weg, dann klappt‘s nicht so recht mit dem Wasser: „So was habe ich auch noch nicht erlebt“, sagt Martin May am Donnerstagmorgen und stapft in seinen Gummistiefeln durch den Januarregen. Das Lächeln schwindet trotzdem nicht aus dem Gesicht des 41-Jährigen. Das Lab ist im Kessel, die 1000 Liter Milch durchlaufen gerade den nächsten Schritt zu dem, was seit heute Morgen in Tobias Schwakenbergs Kühlschrank liegt: Käse. Aus Milch von Schwakenbergs Kühen, gemacht von May. In dessen mobiler Käserei.

Am frühen Morgen war Martin May in Neuenburg gestartet. Dort hat der Agraringenieur die Basis für sein noch junges Unternehmen, dorthin bringt er die in seinem 7,5-Tonnen-Lkw vor Ort bei seinen Kunden erzeugten Rohkäsemasse. „Wir formen die Laibe, lassen den Käse säuern, reiben ihn mit Rotschmiere ein, salzen ihn, wenden ihn.“ Nach mindestens vier Wochen Reife ist der naturgereifte Käse mit essbarer Rinde fertig.

Schon Schwakenbergs Vater wollte Käse machen

Und wie kommt ein Milchbauer an der münsterländischen Ems an einen Käser im knapp 200 Kilometer entfernten Landkreis Friesland? „Mein Vater hatte schon die Idee, aber sie ist immer an der Umsetzung gescheitert – man muss ja auch wissen, wie“, erzählt Hofinhaber Tobias Schwakenberg (44). Auf dem Hof mit den 65 Milchkühen war mit der Anschaffung eines Melkroboters ohnehin gerade ein neues Kapitel aufgeschlagen. Corona hatte außerdem die Nachfrage für Direkterzeugnisse spürbar erhöht. „Die Leute gingen am Anfang aus Angst vor Ansteckungen nicht mal gern in das große Geschäft.“

In seinem Verkaufshäuschen in Vohren 3 gibt es keine Kundenschlagen, nicht mal ein Kassenband; also setzte sich die Familie zusammen. Die Frage „Wenn nicht jetzt, wann dann“ wurde dann konkreter Arbeitsauftrag für das Neuprodukt eigener Käse, denn: „Die Leute wollen vermehrt wissen: ,Wo kommt‘s her?‘“ Das wollte Schwakenberg unbedingt auch für Erzeugnisse aus der eigenen Milch zeigen. Die Einkaufspreise, die die großen Milchverarbeiter zahlen, waren ein weiterer guter Grund für den Versuch, die eigene Marke als Direkterzeuger auszubauen.

Über seinen Bekannten Peter im Emsland erfuhr Schwakenberg von der Möglichkeit, Käse „selbst“ herzustellen – mit Lohnunternehmern wie Martin May. Der hatte nach vielen Jobs vor allem in der Milchbranche vor Jahren seine älteste Tochter verloren. Das habe ihn zum Nachdenken gebracht, ob alles so weitergehen könnte wie bisher. Als er dann arbeitslos wurde, gewann die alte Idee von der Selbstständigkeit neue Dynamik. „Ich wollte schon lange eine mobile Käserei machen. Also haben wir den Lkw gekauft und ich habe die Anlage selbst eingebaut.“ Er war sicher, dass das mit dem Lkw-Milchwerk ein Wachstumsmarkt sei: „Wir sind nicht viele in Deutschland – kein Dutzend.“

Bisher, plaudert May weiter, haben er und sein Mitarbeiter um die 125 000 Liter Milch verarbeitet. Die Gesamtleistung schätzt er auf um die 500 000 Liter jährlich. Zum Vergleich: „Ein Werk schafft vier Millionen Kilo am Tag.“ Dass er das trotzdem entspannt sagt, liegt auch daran, dass draußen gerade wieder 1000 Liter auf dem Weg zur inzwischen vierten Lieferung Schwakenberg­schen Hofkäses sind: Der Aufwind für die Direktvermarkter lässt die Nachfrage an seinen Diensten mitwachsen.

Dass das seinen Preis hat, ist klar. „Der Käse, den die Großen anbieten, ist mit Sicherheit auch gut. Und zu dem Preis kann ich ihn nicht mal produzieren“, räumt Bauer Schwakenberg ein. Aber die Kunden bezahlten mehr, weil es rein regionale Produkte sind. „Und nicht irgendwo aus Timbuktu.“