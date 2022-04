1000-Tage-König soll jetzt endlich abgelöst werden

Die Wahlen im Rahmen der diesjährigen Generalversammlung der Schützen im Ostbezirk brachten keine großen Überraschungen. Groß aber ist die Vorfreude, dass endlich wieder ein Schützenfest gefeiert werden soll – und zwar am 28. und 29. Mai.

Die Mitglieder des Schützenvereins Ostbezirk versammelten sich zu ihrer diesjährigen Generalversammlung – und das auch mal nach der langen Pandemiezeit an einem anderen Ort. Da das Kolpinghaus aktuell nicht zur Verfügung steht, wurde als Versammlungsort das Pfarrheim St. Marien gewählt, berichtet der Verein von der Versammlung.

In seiner Begrüßung habe der Vorsitzende Bernhard Grundmeier auf die angespannte Lage in der Welt aufmerksam gemacht. Er stimmte die Versammelten dennoch zuversichtlich, dass man nach zwei Corona bedingter Absagen in diesem Jahr endlich wieder ein Schützenfest im Ostbezirk feiern kann.

Der Rückblick auf das vergangene Jahr durch Schriftführerin Meike Growe fiel dementsprechend kurz aus: Der anfängliche Optimismus im Jahr 2021 war vergeblich. Das Schützenfest, Osterfeuer und Biwak konnten nicht stattfinden. Zum Jahresende hin fand aber immerhin noch die Generalversammlung im Kolpinghaus, sowie das Herbstfest mit Doppelkopfturnier auf dem Hof von Schützenbruder Hubert Strohbücker statt.

Zur Wahl für den Vorstand standen in diesem Jahr Oberst Rainer Elkmann, Beisitzerin Ines Ostlinning, sowie Beisitzer Stephan Bröskamp. Alle drei stellten sich für eine weitere Amtszeit von drei Jahren zur Verfügung und wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Auch bei den diesjährigen Offizierswahlen gab es keine großen Überraschungen. So wurden mit Hubert Strohbücker sen. (Major), Hubert Strohbücker jun., Herbert Hülsmann und Manfred Lutterbeck (Fahnenoffiziere) alle Amtsinhaber für weitere drei Jahre gewählt. Als Kassenprüfer ausgeschieden ist Pia Ostlinning. Für sie wurde Julian Frerich von der Versammlung als Nachfolger für zwei Jahre gewählt.

Das Schützenfest findet am 28. und 29. Mai auf dem Hof Ostlinning statt. Dort soll am Schützenfestsonntag der Nachfolger für König Nils Redenz ermittelt werden, der nun schon seit über 1000 Tagen die Ostbezirker Schützen regiert, heißt es im Bericht abschließend.