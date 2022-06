11 704 Euro für die Ukraine

Seit mehr als hundert Tagen leben die Menschen in der Ukraine aufgrund der russischen Invasion in Angst und Schrecken. Rund 6,8 Millionen Ukrainer haben die Grenzen zu den Nachbarländern auf der Suche nach Sicherheit überschritten. Zwischen den Grenzen pendeln viele Menschen, da sie zurück in die Ukraine gehen, wenn ihre Heimatregionen als sicher gemeldet werden.

Massive Verwüstungen in urbanen Zentren und die Zerstörung der zivilen Infrastruktur haben das Leben für Millionen von Menschen unerträglich gemacht.

Lebenswichtige Dienste beeinträchtigt

Lebenswichtige Dienste, insbesondere den Zugang zu Wasser- und Gesundheitsversorgung sind stark beeinträchtigt. Viele Regionen sind durch die Verwüstungen des Krieges schwer zugänglich.

„Die Kinder der Wilhelm-Achtermann-Schule haben sich mit der schwierigen humanitären Lage in der Ukraine auseinandergesetzt“, so heißt es in einer Pressenotiz der Schule. In Unterrichtsgesprächen über diesen Krieg haben sie den Wunsch geäußert, einen Sponsorenlauf durchzuführen und das erlaufene Geld für die Unterstützung in diesem Krisengebiet zu spenden.

Familien und Unternehmen in Milte, Einen und Müssingen haben den Sponsorenlauf der Kinder sehr großzügig unterstützt. Der Förderverein der Schule kann den Betrag von 11 704 Euro an eine Spendenorganisation überweisen.

Die Schulgemeinde freut sich sehr über das soziale Engagement der Schülerinnen und Schüler und die enorme Unterstützung aller Sponsoren. Mit großer Dankbarkeit übergeben wir das Geld in helfende Hände.