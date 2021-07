110 Autos könnten weg

Es war höchste Zeit für ein neues Parkplatz-Konzept. Da waren sich die Bewohner der historischen Innenstadt weitgehend einig. Denn sie haben durch den alten, den Regeln einer zeitgemäßen Steuerung entgegenstehenden Zustand den wesentlichen Nachteil: In Warendorfs Kern kostet die Nutzung eines Teils der öffentlichen Parkplätze wenig bis gar nichts, während die weiter vom Zentrum entfernten Stellflächen relativ gesehen teurer sind – abgesehen vom Lohwall. Ergebnis: Oft genug steigt das, was der Fachmann „Parkdruck“ nennt, über das Zumutbare.

Parkbereich Brünebrede: Hier ist montags bis freitags um 18 Uhr Ende der Parkscheibenpflicht. Nach dem neuen Konzept wären hier allerdings Parkgebühren fällig. Im Gegensatz zu anderen Städten gibt es das so in Warendorfs Altstadt bisher nicht.

„Einigermaßen grundlegend“ würde sich das ändern, fand Dr. Martin Thormann am Mittwochabend im Sophiensaal, wenn die gutachterliche Empfehlung der „Planersocietät“ wirklich würde. Die Dortmunder hatten bekanntlich herausgefunden, dass in Warendorf sozusagen die Parkuhren anders laufen. Also sollen außer den Anwohnern künftig alle zahlen, die hier ihr Auto abstellen. Und um den Stadtkern herum sollen allenfalls Parkuhren für Ordnung sorgen. Dafür brauche die Stadt aber die Meinungen der Bürger, meinte der Erste Beigeordnete: „Nutzen Sie die Gelegenheit!“.