13-mal mehr Post für Warendorfs Finanzamt 

Sonntag um Mitternacht stand die „65,1" vor dem Prozentzeichen. „Der NRW-Trend lag bei 68,4", erwähnt Markus Berger am Rande und greift dann nach weiterem Zahlenmaterial. An besagtem Sonntag seien genau 627 Erklärungen zur Grundsteuer in seiner Behörde eingegangen, sagt der Vorsteher des Finanzamts. „Wir haben zum Vergleich mal einen willkürlichen Sonntag aus dem Dezember daneben gelegt." Am 11. Dezember waren es 48 Erklärungen. Also ein Dreizehntel der Menge am letzten Januar-Sonntag.

