14 Monate ohne Betrieb

Erst knapp vier Jahre ist es her, dass sich der Bürgerbusverein Warendorf Süd e.V. am 20. November 2017 gründete. Entsprechend intensiv sind die Auswirkungen der Pandemie nicht nur auf den Fahrbetrieb, sondern auch auf die Vereinsarbeit. Jetzt trafen sich Mitglieder wieder zu einer Versammlung, um Zwischenbilanz zu ziehen.

Der Vorstand des Bürgerbusvereins in der aktuellen Besetzung mit Paul und Rolf Möllmann, Dieter Holsträter, Hermann-Josef Haverkamp, Winfried Kurzhals, Herbert Beermann und Uwe Jäger (v.l.)

Von 25 möglichen Monaten seit dem Start am 14. Oktober 2019 war der Bürgerbus Nord bislang nur elf Monate unterwegs. Auch die allgemeine Vereinsarbeit litt in der Zeit. Bevor sich rund 30 der Mitglieder am Donnerstagabend im Kolpinghaus trafen, hatte die vorherige Mitgliederversammlung 20 Monate zurückgelegen.

Es gab somit zwischen den Mitgliedern, von denen hauptsächlich Fahrerinnen und Fahrer anwesend waren, einen großen Wunsch nach Erfahrungsaustausch und gegenseitigen Informationen, dem die Versammlung Rechnung trug. Zudem waren natürlich auch die Notwendigkeiten der Vereinssatzung zu beachten. Die konnten ohne Probleme abgehandelt werden. Der Vorstand wurde nach dem Bericht der Kassenprüfer einstimmig entlastet, und es wurden neue Kassenprüfer gewählt. Der stellvertretende Vorsitzende Winfried Kurzhals und Kassierer Uwe Jäger wurden einstimmig wiedergewählt. Zudem wurde der Vorstand erweitert. Die ehemaligen Kassenprüfer Herbert Beermann und Hermann-Josef Haverkamp fungieren künftig als Beisitzer. Rolf Möllmann wurde ebenfalls als Beisitzer gewählt, da Schriftführer und Gründungsmitglied Paul Möllmann bereits angekündigt hat, im kommenden Jahr ausscheiden zu wollen.

Der Vorsitzende Dieter Holsträter hatte den Abend mit einer leichten Verspätung eröffnet, und die Stimmung im Saal war bestens, teilt der Verein in einer Presseinformation mit. Dazu trug die humorige Art des Vorsitzenden bei, der oft auch leise Töne anschlug und die Ehrenamtler ausdrücklich lobte. „Es ist nicht selbstverständlich, dass Leute, die eigentlich Freizeit haben . . .“ – Holsträter beendete den Satz nicht, aber jeder wusste was gemeint war; denn die Arbeit der Mitglieder, vor allem eben auch die Einsätze der Fahrenden, erfolgen ohne jegliche Vergütung.

Holsträter dankte der Stadt Warendorf, die den pandemiebedingten Ausfall der Bürgerbusse durch den Einsatz von Taxi Fritz kompensierte, das seine Leistung wiederum sehr günstig erbracht habe. In Bezug auf die Zusammenarbeit lobte er die Stadt als bürgerbusfreundlichste Stadt Deutschlands. Jäger schloss sich an und hob dabei besonders Benedikt Wuttke vom Team Straßenverkehr hervor.

Die weiteren Gesprächspunkte betrafen vor allem Interna des 35-köpfigen Fahrerteams, das sich über weitere Mitstreiter jederlei Geschlechts – bislang gibt es drei Fahrerinnen – freuen würde. Als Fahrerlaubnis reicht die alte Klasse „3“.

Weitere Infos: info@buergerbus-warendorf.de