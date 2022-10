14,4 Millionen Euro für ersten Bauabschnitt

Die östlichste Halle des Brinkhaus-Areals (am oberen Ende des Geländes) könnte Standort des Flussheizkraftwerks werden.

Die Stadtverwaltung will der Warendorfer Energieversorgung (WEV) GmbH die östlichste Halle der Brinkhausbrache für den Bau des Flussheizkraftwerks zur Verfügung stellen, das Hauptquelle des neuen Nahwärmenetzes sein soll. „Dieser Standort kann (vorbehaltlich der Erarbeitung einer Alternative) als Grundlage für die weitere Planung und Förderantragstellung durch die WEV verwendet werden“, heißt es dazu in der Vorlage für den Umwelt- und Mobilitätsausschuss am Mittwoch.