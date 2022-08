150. Geburtstag wird gefeiert

Der Pfarrcäcilienchor Freckenhorst besteht seit 150 Jahren. Dieses Jubiläum wollen die Sängerinnen und Sänger, so wurde es auf der Mitgliederversammlung verabredet, besonders feiern.

Dem Vorstand des Pfarrcäcilienchors Freckenhorst gehören (v.l.) Beisitzer Bernhard Rose, Chorleiterin Agata Lichtscheidel, Notenwartin Irmgard Hahnig, Beisitzerin Brigitte Luhmeyer, Schriftführerin Veronika König, der stellvertretende Vorsitzende Dr. Gunter Tönne, Kassierer Heinz-Josef Maas, die Vorsitzende Maria Westhoff und Präses Manfred Krampe an.

Die vergangenen zwei Jahre waren für den Pfarrcäcilienchor Freckenhorst eine echte Herausforderung: „Im vergangenen Jahr haben 14 Chorproben stattgefunden“, resümierte die Vorsitzende Maria Westhoff jetzt auf der Mitgliederversammlung des Chores ernüchtert. Auch das Pfarrcäcilienfest ist pandemiebedingt im Vorjahr abgesagt worden.

Die Sängerinnen und Sänger hoffen, dass das in diesem Jahr anders wird. Schließlich gibt es einiges zu feiern: Es sollen nicht nur langjährige Chormitglieder, die in den vergangenen drei Jahren ein rundes Jubiläum hatten, geehrt werden. Auch der Chor selbst hat einen runden Geburtstag und wird in diesem Jahr 150 Jahre alt.

Festgottesdienst zum Namenstag der Heiligen Cäcilia

Zudem bereitet sich der Kirchenchor gerade darauf vor, im Rahmen des Festgottesdienstes zum Namenstag der Chor-Schutzheiligen Cäcilia im November die Missa brevis in B zu singen. Es gebe erste Überlegungen, den Probentag von Donnerstag auf Montag zu verlegen, berichtete Maria Westhoff. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Eine der wenigen Gelegenheiten der vergangenen Monate, einen Gottesdienst mitzugestalten, nutzte der Pfarrcäcilienchor beim Krüßingfest. Neben der Missa brevis in C-Dur für Chor und Orgel von Charles Gounod trugen die 14 Sopranistinnen, zwölf Altistinnen, vier Tenöre und fünf Bässe das Stück „Gott meines Lebens“ von Alan Wilson vor.

Neben der musikalischen Arbeit organisierte der Chor ein Frühstück für alle Sängerinnen und Sänger sowie eine Brennereibesichtigung in Alverskirchen. Pfarrdechant Manfred Krampe dankte den Chor-Aktiven für ihren Beitrag zum Gemeindeleben.

Einstimmig bestätigten die Mitglieder Kassenwart Heinz-Josef Maas im Amt.