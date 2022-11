Pfarrcäcilienchor feiert Jubiläum und ehrt langjährige Mitglieder

Seit 150 Jahren singt der Freckenhorster Pfarrcäcilienchor zu hohen Festen in der Stiftskirche. Beim Cäcilienfest feierten die Chormitglieder am Samstag dieses Jubiläum mit einem Festgottesdienst und anschließenden Ehrungen.

„Im Gesungenen Lob leuchtet eine Wahrheit auf“, dankte der Diözesanpräses der Kirchenchöre im Bistum Münster, der Sendenhorster Pfarrer Clemens Lübbers, in seiner Predigt den Sängerinnen und Sängern für ihre Treue zum Chor. Musikalischer Klang und Gesang gebe Menschen Mut, das gemeinsame Singen bringe mit Gott in Verbindung, befand der Geistliche.

Über die Hälfte der Jahre, die der Chor schon besteht, hat Cilli Enk dem Pfarrcäcilienchor ihre Stimme gegeben. Bereits 2020 war sie 75 Jahre Mitglied im Chor. Da die letzten Cäcilienfeste coronabedingt ausgefallen sind, wurde die Ehrung nun im Rahmen des Festempfangs nach dem Gottesdienst nachgeholt. „Ihre schöne, kräftige Stimme hat auch die Sopransängerinnen motiviert und mitgezogen“, würdigte die Chorvorsitzende Maria Westhoff die musikalischen Leistungen. Nun verabschiedet sich die Sängerin aber aus dem aktiven Chorbetrieb. Sie wird aber als Ehrenmitglied weiter dem Chor angehören.

Mit persönlichen Worten dankte Maria Westhoff allen weiteren Mitgliedern, die in diesem oder den vergangenen zwei Jahren ein Chorjubiläum feierten und im Rahmen der Jubiläumsfeier nun, zum Teil in Abwesenheit, offiziell ausgezeichnet wurden. Seit 60 Jahren ist Johanna Otterpohl Sängerin im Chor, seit 50 Jahren Winfried Beuse und Liesel Poppenborg. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Monika Gruhn, Anne Laubrock, Irmhild Hürland, Wilma Mußenbrock und Gunter Tönne geehrt. Seit 25 Jahren halten Elisabeth Rauen, Heinz-Josef Maas und Rita Rotthege dem Chor die Treue. Gisela Peveling, Ulrich König und Dieter Odenbrett sind seit 20 Jahren dabei. Die Chorvorsitzende dankte zudem allen aktiven Sängerinnen und Sängern für ihr Engagement im Chor. Glückwünsche erhielt der Chor unter anderem durch den Hoetmarer Kirchenchor, der mit einer Abordnung an der Jubiläumsfeier teilnahm.