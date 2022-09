Spendenaktion: 1500 Euro für das Frauenhaus

Warendorf

Gegen eine Spende für das Frauenhaus konnten sich im Rahmen der Pferdenacht Besucher auf der Oststraße an einer Kaffee- und Kuchentafel bedienen. 798,50 Euro kamen als stolze Summe dabei heraus – und die Spenden wurden von Rosemarie Friederichs und Martin Windisch noch erweitert, so dass nun 1500 Euro an Spendengeld an das Frauenhaus gehen.

Von Andreas Poschmann