16 Aktive packen kräftig mit an

Die Koffer stehen fast parat und der Container ist auf dem Seeweg schon lange unterwegs: Am kommenden Freitag (3. März) starten wieder 16 Aktive des Vereins „Hilfe für Senegal“ nach Westafrika. Auf eigene Kosten werden die Mitglieder dieser Reisegruppe wieder zwei Wochen lang vor Ort schuften und Zukunftspläne schmieden, heißt es in einer Mitteilung von „Hilfe für Senegal“.

In den vergangenen Jahren wurde die Arbeit von „Hilfe für Senegal“ großzügig vom Rotary-Club Coesfeld/Baumberge unterstützt. In erster Linie förderten die Rotarier die Umbauarbeiten an der Grundschule in Diasap. Jetzt werden zwei Mitglieder des Rotary-Clubs mit nach Westafrika reisen, um sich vor Ort davon zu überzeugen, wie sinnvoll das gestiftete Geld angelegt worden ist.

Photovoltaik-Anlagen werden installiert

Bei der zweiwöchigen Reise handelt es sich aber nicht nur um eine Besichtigungstour, obwohl sich der Vorstand des Vereins bei vielen Projekten vor Ort auch über den Stand der Entwicklungen informieren will. Es wird auch tatkräftig gearbeitet – beispielsweise bei der Installation von zwei Photovoltaik-Anlagen oder der Sanierung von zwei Schuldächern.

Apropos Schulen: Bei mehreren Schulen stehen Erweiterungsmaßnahmen an. Hier werden die Entscheidungen über die Umfänge der Arbeiten fallen, teilt der Verein in seinem Pressetext weiter mit.

Zahnarzt behandelt vor Ort

Nachdem im vergangenen Jahr ein Hautarzt die Reisegruppe begleitete und vor Ort zahlreiche Eingriffe vornahm, werden jetzt Dr. Willi Kaiser und seine Frau Uschi zur Reisegruppe gehören. Der Lüdinghauser Zahnarzt wird Behandlungen vornehmen.

Peter Öckel (l.) fährt zum ersten Mal mit in den Senegal, Werner Wortmann nun schon zum 27. Mal. Auch diese mal steht eine spannende und Arbeitsreise Reise an. Foto: Hilfe für Senegal

Auf den Besuch aus dem Münsterland freuen sich schon zahlreiche Patenkinder, deren Schulbesuch von Mitgliedern des Vereins finanziell ermöglicht wird. Sie werden besucht und bekommen sicherlich das eine oder andere Briefchen von ihren Paten.

Andere Kinder haben ebenfalls Grund zur Freude: Ihre Schule erhält Tische und Bänke, die an Grundschulen in Münsterland ausrangiert wurden, aber im Senegal noch hochwillkommen sind. Zum guten Schluss wird auch noch die jüngste Reisaktion abgeschlossen: Die 1000 Sack Reis, die die Menschen aus dem Münsterland spendeten, werden an Bedürftige übergeben.