16-jähriger Warendorfer wird vermisst

Seit Freitag (28. Oktober) wird ein Jugendlicher aus Warendorf vermisst. Der Gesuchte hat Kontakte ins Ruhrgebiet und in die Stadt Dortmund. Möglicherweise hält er sich dort auf, so erläutert die Polizei in einer Pressemeldung. Der 16-Jährige ist laut Beschreibung der Polizei Warendorf, 170 Zentimeter groß, hat dunkelblonde kurz gelockte Haare und trägt wahrscheinlich eine weinrote Jogginghose, einen dunkelblauen Hoodie und eine grüne Strickjacke. Hinweise zu dem Aufenthaltsort des 16-Jährigen nimmt die Polizei in Warendorf unter der Telefonnummer

0 25 81/94 10 00 entgegen.