18-Jähriger flüchtet über Gleise

Unter Drogeneinfluss gefahren, nicht das passende Kennzeichen am Kleinkraftrad unbekannter Herkunft – nach der Flucht über die Gleise des Bahnhofs wurde erst der Grund für die Flucht eines 18-Jährigen vor der Polizei am Montagnachmittag klar. Der Sassenberger war mit dem Fahrzeug auf der Zumlohstraße unterwegs und stellte es in Höhe des Bahnhofs ab. Eine Beamtin sprach ihn an und der 18-Jährige ließ seinen Helm fallen. Anschließend lief er über die Gleise in Richtung Freckenhorster Wall, wo er von unterstützenden Polizisten festgehalten werden konnte. Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stand und Roller sowie Kennzeichen nicht zusammengehörten. Unklar ist auch, wem das Kleinkraftrad gehört. Daher stellten die Einsatzkräfte das Fahrzeug sicher, ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen und leiteten gegen ihn Ermittlungsverfahren ein.