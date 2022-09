1800 Schüler sehen „Ungarische Post“

Für alle Beteiligten war die Einladung eine Win-Win-Situation. Denn für die meisten der 1800 Schüler dürften die Darbietungen der Schaubilder der Hengstparade eine etwas interessanter Alternative als der normale Unterricht in Latein, Physik oder Deutsch gewesen sein. Dabei durften sie richtig viel Krach machen, applaudieren oder La Ola-Wellen einstudieren und den Paradeplatz des Landgestüts in einen kleinen Hexenkessel verwandeln. So konnten die Hengste des Landgestütes, von denen viele durch die zweijährige corona-bedingte Zwangspause keine Auftritte vor großem Publikum mehr gewohnt waren, auf die Hengstparade eingestimmt werden.

So viel Radau und so viel gute Stimmung wie am Mittwochmorgen haben die altehrwürdigen Gemäuer des Nordrhein-Westfälischen Landgestütes in Warendorf wohl schon lange nicht mehr gesehen. Der Grund: Rund 1800 Schüler aus mehreren Warendorfer Schulen waren von Gestütsleiter Dr. Felix Austermann eingeladen worden, um die Generalprobe zur Hengstparade am Samstag mitzuerleben und auch mitzugestalten.

Mucksmäuschenstill war es hingegen, als Gestütsmitarbeiterin Sarah Kemper mit der „Ungarischen Post“ eines der spektakulärsten, aber auch riskantesten Schaubilder der Hengstparade vorführte. Auf zwei Hengsten stehend galoppierte sie über den Platz. Bemerkenswert war, dass alle Jugendlichen hierbei sofort erkannten, dass dafür absolute Ruhe und Konzentration erforderlich waren und weder Pferde noch Reiter dabei durch Lärm oder andere Aktionen gestört werden durften.

Auch wenn in der „Pferdestadt“ Warendorf die Affinität zum Pferd recht groß ist, dürfte mancher Schüler bei der Generalprobe erstmals dem Thema so nahegekommen sein. Und vielleicht hat sich ja auch der ein oder andere bei dieser Gelegenheit mit dem „Pferde-Bazillus“ infiziert und wird sich zukünftig intensiver mit dem Pferd beschäftigen. Für die am Samstag ab 14 Uhr beginnende Hengstparade, zu der auch NRW-Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen nach Warendorf kommt, gibt es noch einige wenige Karten für die nicht überdachte Tribüne sowie Stehplatzkarten. Die zweite Hengstparade findet am Sonntag statt.