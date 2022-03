20 Obstbäume für den Norden

Die Naturschutzjugend unter der Leitung von Christel Johannterwage und eine Abordnung der Bürgerstiftung trafen sich jetzt auf der Rasenfläche an der Dr.-Hans-Kluck-Straße/Elisabeth-Schwerbrock-Straße im Warendorfer Norden. Ziel der Zusammenkunft war, eine weitere Station der von der Bürgerstiftung initiierten „Essbaren Stadt“ einzurichten.

Auf der städtischen Rasenfläche wurden zehn Obstbäume gepflanzt, darunter Birnen-, Pflaumen-, Kirsch- und Apfelbäume, also allesamt sogenannte „Alte Sorten“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Arbeiten sprachen sich schnell in der Nachbarschaft herum, und sofort wurden diese von einem Nachbarn unterstützt.

„Die Warendorfer Bürgerstiftung ist sehr dankbar für die tatkräftige Unterstützung durch die Naturschutzjugend und durch zahlreiche Bürger, die die vielen Stationen der ,Essbaren Stadt’ in ihrer Freizeit pflegen“, heißt es in der Pressenotiz.

Ergänzung um weitere zehn Obstbäume

Ergänzt wird die Aktion im Warendorfer Norden um weitere zehn Obstbäume, die zwischenzeitlich auf einem Nachbargrundstück gepflanzt wurden. Die Bürgerstiftung dankt auch dem städtischen Baubetriebshof, der in den kommenden Wochen einen Blühstreifen mit zertifiziertem Saatgut anlegen wird. So werde Warendorf Schritt für Schritt zur „Blühenden Stadt“, heißt es weiter.