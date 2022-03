20 Prozent der Fläche für sozialen Wohnungsbau

Der Beschlussvorschlag des Bezirksausschusses Einen-Müssingen/Milte für den Bebauungsplan „Königstal II“, den sozialen Wohnungsbau auf zehn Prozent zu reduzieren, wurde am Donnerstagabend vom Stadtentwicklungsausschuss einstimmig einkassiert. Demnach bleibt es beim Vorschlag der Verwaltung, dass 20 Prozent der Fläche für den sozialen Wohnungsbau vorgesehen sind.

„Es ist wichtig, dass planerisch bis zu 20 Prozent sozialer Wohnungsbau entstehen kann und nicht muss“, stimmte Andreas Hornung (SPD) der Vorlage zu. In Warendorf würden in den nächsten zwei Jahren rund 200 Wohnungen aus dem sozialen Wohnungsbau herausfallen, darum gebe es einen erheblichen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in allen Ortsteilen. „Die 20 Prozent sind das Mindeste, was nötig ist.“ Sozialer Wohnungsbau sei ja nicht mehr das, was man sich vor 20 oder 30 Jahren darunter vorgestellt habe. Das seien optisch passende Wohneinheiten, die gefördert würden.

„Ich kann mich da nur anschließen“, saget Nina Hiller (Grüne). Letztlich sei das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Bedarf werde weiter steigen. „Darüber zu diskutieren, finde ich schon fast ein Ding der Unmöglichkeit.“

Martin Richter (CDU) sprang dem Bezirksausschuss ein wenig zur Seite: „Ich würde dem Bezirksausschuss zutrauen, dass er die Lage vor Ort etwas besser einschätzen kann.“ Trotzdem sei es unstrittig, dass bezahlbarer Wohnraum fehlt. „Aber dafür müssen wir Investoren haben, die Wohnungen bauen. Es müssen ja keine Mietwohnungen sein, es können ja auch Einfamilienhäuser entstehen.“ Baudirektor Peter Pesch erklärte, dass hier lediglich der Gebäudestandard festgelegt werde.

„Ist das nicht ein wenig zu kurz gedacht? Sozialer Wohnungsbau als Einfamilienhaus wird keiner bauen. Warum geben wird nicht vor, dort Mehrfamilienhäuser zu bauen?“, fragte Markus Frese (FDP). Peter Steinkamp (CDU) wollte wissen, wer denn überhaupt solche Häuser bauen wolle. „Es gibt auch Wohnungsbaugenossenschaften“, sagte Hornung. „Richtig ist, dass wir hier die Festsetzung des Baustandards beschreiben. Wir gehen davon aus, dass diese Flächen der Stadt zugewiesen werden“, erklärte Pesch. Man werde sich dann mit einem möglichen Investor zusammensetzen. „Da werden wir dann privatrechtlich regeln können, dass da tatsächlich sozialer Wohnungsbau entsteht.“ Nina Hiller wies zum Abschluss noch darauf hin, dass es von der KfW-Bank Förderungen in Höhe von 60 Prozent gebe.