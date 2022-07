235 Kilometer rund um Nordhorn

22 Freckenhorster Fahrradfreunde sind mit Autos zu ihrer Viertagestour unter der Leitung von Eckhard Metzner nach Nordhorn gestartet. Die Fahrräder wurden „huckepack“. auf dem Fahrradtransportanhänger von Ewald Altefrohne mitgenommen. Von Nordhorn aus wurde die Umgebung erkundet – darunter der Aussichtsturm Isterberg, der niederländische Ort Denekamp-Kinkelland. Vorbei am schönen Landgut Singraven führte die Tour am ersten Tag nach Nordhorn und zum Hotel zurück. Am zweiten Tag ging es dann am Kloster Frenswegen vorbei sowie am Ems-Vechte-Kanal und Süd-Nord-Kanal entlang in Richtung Georgsdorf. Der Biergarten des Klosters Frenswegen lud zu einer Pause ein vor der abschließenden Besichtigung des Doms in Nordhorn.

Am dritten Tag führte Eckhard Metzner die Gruppe in den idyllischen niederländischen Ort Ootmarsum. Das schönste Stückchen Twente – so betiteln die Einwohner von Ootmarsum und Dinkelland ihre Heimat. Am letzten Radeltag ging es am Luft-Boden-Schießplatz Nordhorn entlang durch das FFH Schutzgebiet Engdener Wüste / Heseper Moor. Dann führten wunderschöne Wege bis zum Lohner See und anschließend weiter zur Kaffeepause nach Wietmarschen – alles in allem standen am Ende der Tour 235 Kilometer auf dem Tacho.