24/7 Service – und das 365 Tage im Jahr

Mit der Bereitschaft eines Immobilieninvestors, ein Grundstück für eine Veranstaltungshalle zur Verfügung zu stellen, ist es nicht getan. Die Stadt Warendorf will wie berichtet eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben und schlägt zur nächsten Sitzung des Kultur- und Schulausschusses am 1. Dezember (Donnerstag) vor, dafür 40.000 Euro in den Haushalt für 2023 einzustellen. Untersucht werden sollen Bedarf, Nutzungsprofil, Raumkonzept und Standortfrage für eine gemeinsame Stadthalle für Warendorf und Sassenberg. Erste Gespräche mit einem Planungsbüro hat es bereits gegeben.