270 „Pielepoggen“ sollen für das Bürgerfest werben

Zum großen Bürgerfest am 10. Juli gestalten die Schülerinnen und Schüler der Everwordschule rund 270 „Pielepoggen“. Sie sollen für das Fest werben und später in den heimischen Gärten für Freude sorgen.

Am 10. Juli findet in Freckenhorst das große Bürgerfest statt, zu dem auch Regierungspräsidentin Dorothee Feller bereits ihr Kommen zugesagt hat. Sie kann sich dabei auf eine ganz besondere Überraschung freuen, denn jedes Kind der Everwordgrundschule wird bis dahin eine „Pielepogge“ gestaltet haben. 270 bis 280 dieser Frösche werden dann im Ortskern platziert, so dass jeder auf das Bürgerfest hingewiesen wird.

Die Rohlinge aus Holz wurden von der Firma Niehoff in unterschiedlichen Größen erstellt. Sie gehen nun zur Everwordschule und jede Schülerin und jeder Schüler erhält ein Froschexemplar, um es kreativ selbst anzumalen. Bei den Farben hat Malermeister Michael Kraß bereits seine Unterstützung angeboten.

Die Idee zu dieser Pielepoggen-Aktion hatte Lehrerin Reinhild Holzmüller, die in ihrem Heimatort Essingen diese Malaktion im Rahmen der Remstal-Gartenschau im Jahr 2019 gesehen hatte. Dort wurden die Ortseingänge und Kreisel mit diesen bunten Bienen bestückt und sorgten für eine farbenprächtige Werbung. Nach der Schau wanderten die Bienen in die heimischen Gärten. „Ich habe mir gedacht, dass man das auch in Freckenhorst mit Fröschen machen kann“, sagt Reinhild Holzmüller. Mit den Pielepoggen könnte somit Werbung gemacht und später auch die Vorgärten verschönert werden. „Die Regierungspräsidentin bekommt auf jeden Fall eine Pielepogge überreicht“, verspricht Christian Murrenhoff, Vorsitzender der Freckenhorster Werbegemeinschaft, der sich um die Organisation kümmert.