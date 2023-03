28-Jähriger aus brennendem Fahrzeug befreit

Glück im Unglück hatte ein 28-jähriger Münsteraner, der in Velsen gegen einen Baum fuhr. Mit Hilfe eines Ersthelfers konnte er das brennende Fahrzeug verlassen.

Münsteraner fährt in Velsen gegen einen Baum

Ein 28-jährriger Münsteraner fuhr in der Bauerschaft Velsen gegen einen Baum Das Fahrzeug landete auf der Seite und brennendes Benzin lief aus. Die Feuerwehr legten einen Schaumteppich.

Am Freitagabend prallte ein 28-jähriger Fahrer aus Münster mit seinem Fahrzeug in der Bauerschaft Velsen in Milte gegen einen Baum. Der Wagen landete auf der Beifahrerseite und fing Feuer. Zum Glück für den Verunfallten war sehr schnell ein Ersthelfer zur Stelle, der ihm dabei behilflich war, das Fahrzeug durch die Fahrertür, die nach oben zeigte, zu verlassen.

Als die Feuerwehr Warendorf, die um 18.59 Uhr alarmiert worden war, mit zwei Löschzügen eintraf, stand das Fahrzeug im Vollbrand. Das Problem dabei war, dass das brennende Benzin ausgelaufen war und sich entlang der Straße in Richtung Wald bewegte. Die Warendorfer Feuerwehr legte einen Schaumteppich und verhinderte damit eine Ausbreitung des Feuers.