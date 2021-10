29-jährige Warendorferin schwer verletzt

Eine 29-jährige Warendorferin verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen und rutschte in einen Straßengraben. Die junge Frau wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 12 Uhr befuhr eine 29-jährige Warendorferin mit ihrem Volkswagen Polo die B 475 in Fahrtrichtung Westkirchen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte über den Grünstreifen und einen Straßengraben. Dort überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Die Kreisleitstelle entsandte die Löschzüge Ennigerloh und Westkirchen zur Einsatzstelle. Wie von ersten Meldungen auszugehen war, sollte die Person sich noch in ihrem Fahrzeug befinden. Dies stellte sich zum Glück bei Eintreffen der Feuerwehr nicht heraus. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde auch ein Rettungshubschrauber aus Bielefeld zur Unfallstelle bestellt, welcher die junge Frau anschließend patientengerecht in ein Krankenhaus einflog. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen an der Einsatzstelle. Zur ärztlichen Versorgung wurde das Deutsche Rote Kreuz mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug hinzugezogen. Die Feuerwehr stellte vor Ort den Brandschutz sicher, und sicherte die Einsatzstelle ab. Im weiteren Verlauf wurde die Drohneneinheit des Kreises alarmiert, um die Polizei bei der Unfallaufnahme zu unterstützen.