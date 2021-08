291-mal Kritik an Plänen der Verwaltung

„Pro Verkehrsberuhigung Ostmilter Straße“, eine parteiunabhängige Interessengemeinschaft (IG), hat sich bereits die Verlegung des Ortseingangsschildes an der Ostmilter Straße (K 18) um einige Meter ortsauswärts auf ihre Fahnen schreiben können. Auf eigene Faust hat sie eine Geschwindigkeitstafel angeschafft, die Thomas Ringel, dem Sprecher der IG, immer wieder traurige Geschwindigkeitsrekorde vermeldet.

Um eine Geschwindigkeitsreduzierung auf der Ostmilter Straße zu erreichen, drängt die IG jetzt massiver denn je auf den Bau einer verschwenkten Fahrbahn mit Querungshilfe im Zuge der östlichen Ortserweiterung. Jahrelang sei unstrittig gewesen, dass mit Erweiterung des Baugebietes Königstal II und des Gewerbegebietes an der Ostmilter Straße diese Querungshilfe notwendig würde, um den auf der Straßennordseite verlaufenden Radweg vom zu errichtenden Fuß- und Radweg an der Südseite der Ostmilter Straße aus zu erreichen, aber auch, um Raser auszubremsen.

In sämtlichen Zeichnungen des Osnabrücker Planungsbüros sei die Querungshilfe aufgetaucht, sagt IG-Sprecher Ringel. Doch in dem noch bis zum morgigen Sonntag offen liegenden Bebauungsplan „Östliche Ortserweiterung Milte“ fehle sie plötzlich. Dabei habe sich der Bezirksausschuss in seiner Sitzung am 1. Juni explizit für den Bau einer Querungshilfe ausgesprochen. 14 Tage später jedoch, im Stadtentwicklungsausschuss, habe er seinen Ohren nicht trauen wollen, als das Thema zwar kurz angesprochen, dann aber im Zuge der Diskussion über ein Mehr an sozialem Wohnungsbau in Milte, nicht weiter verfolgt wurde, sondern in der allgemeinen Euphorie über den positiv beschiedenen Antrag von Linken, Grünen und SPD zum Sozialen Wohnungsbau irgendwie untergegangen sei.

Die Verwaltung hatte in der fraglichen Sitzung kurz berichtet, dass der Straßenquerschnitt an der von den Miltern favorisierten Stelle für eine Querungshilfe zwar ausreichend wäre, in Abstimmung mit dem Kreis Warendorf als Straßenbaulastträger aufgrund der Grundstückszufahrten aber für schwierig gehalten werde. Sollte eine Querungshilfe mit Fahrbahnversatz geplant werden, läge der geeignetere Standort in östlicher Richtung, also unweit des Ortseingangsschildes. Das tangiere den Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen nicht. Dass die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses – ausgenommen die CDU, die während der Sitzung noch einmal mit den Bezirksausschuss-Kollegen telefoniert habe – augenscheinlich nicht über die Beschlüsse des Bezirksausschusses informiert waren, verwundert Ringel. Überdies haben er und seine Mitstreiter den Eindruck, dass die Verwaltung die Anregungen der betroffenen Milter Bürgerschaft und den Empfehlungsbeschluss des Bezirksausschusses ignoriert. Ähnlich sehen das offenbar jene 291 Bürger, die an einem Infostand der IG in den vergangenen Tagen Einspruch gegen die offen liegenden Pläne eingereicht haben. 291 Briefumschläge mit den Einwänden der Bürger übergaben Ringel und der Unternehmer Sebastian Freise am Freitagmorgen Bürgermeister Peter Horstmann.

Es gehe nicht darum, eine neuerliche Offenlage zu erwirken, betont Ringel, dass die IG kein Interesse daran habe, das Verfahren unnötig in die Länge zu ziehen. Man halte aber die von der Verwaltung vorgesehene Planung der Querungshilfe ostseitig der Erschließungsstraße – und damit außerhalb des Bebauungsplangebietes – zu einem späteren Zeitpunkt für „nicht sinnvoll“. Auch weil sich die benötigten Flächen dort noch nicht in städtischem Besitz befänden.

Die Verwaltung wolle „keine Fakten zum Nachteil einer Querungshilfe schaffen“, versichert David Graubner, Pressesprecher der Stadt Warendorf. Zurzeit werde aber lediglich über das Bauleitplanverfahren gesprochen, das nicht mit der Straßenausbauplanung gleichzusetzen sei. Erst im Rahmen der Straßenausbauplanung, findet auch Christoph Schmitz, Sachgebietsleiter Gebäudewirtschaft und Tiefbau, mache es wirklich Sinn, über eine Querungshilfe und deren genauen Standort zu sprechen: „Aber wir haben die Ausbauplanung noch nicht einmal vorgestellt.“ Natürlich hätten die Bürger in der gegenwärtig laufenden Phase der Offenlage die Möglichkeit, sich auch zum Thema Querungshilfe zu äußern. Der gesamte „Input“ werde anschließend „beleuchtet“, versichert Graubner, während Schmitz berichtet, dass in der Zwischenzeit noch einmal Gespräche mit Vertretern des Bezirksausschusses sowie mit dem zuständigen Planungsbüro geführt worden seien. Im nächsten Bezirksausschuss werde die Querungshilfe wieder Thema sein.