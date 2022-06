Tag der Bundeswehr: 35.000 Besucher erwartet

Technikfans kommen auf dem Lohwall nicht zu kurz, denn für sie sind Puma, Fuchs, Fennek und anderes militärisches Kampfgerät aufgefahren. In dynamischen Vorführungen demonstriert die Bundeswehr am Samstag, 25. Juni, ihre Leistungskraft. 35.000 Besuchende werden erwartet, es wird ein Großereignis.

Am Samstag, 25. Juni, findet in Warendorf der Tag der Bundeswehr statt. Unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine bietet der Tag in diesem Jahr vor allem die Gelegenheit, sich über die Fähigkeiten, die Ausrüstung und die Menschen in der Bundeswehr zu informieren. Besonderes Highlight: neben dem Tag der Bundeswehr finden hier auch das Halbfinale und das Finale der Deutschen Reservistenmeisterschaften statt.

„Die Bundeswehr ist Teil der Gesellschaft: Besonders jetzt ist es wichtig, das auch zu zeigen“, heißt es in der Einladung zum Tag der Bundeswehr am Samstag in Warendorf. Waren in den vergangenen Jahren wegen der Corona-Pandemie keine Großveranstaltungen der Truppe möglich, können Besucher zumindest in Warendorf die Bundeswehr live in Aktion erleben. Unter dem Motto „Wir sind da!“ bietet sich die Gelegenheit, mit den Soldatinnen und Soldaten ins Gespräch zu kommen. Auch Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht ist vor Ort.

Technikfans kommen auf dem Lohwall nicht zu kurz, denn für sie sind Puma, Fuchs, Fennek und anderes militärisches Kampfgerät aufgefahren. In dynamischen Vorführungen demonstriert die Truppe ihre Leistungskraft. Den ganzen Tag hindurch wird es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm geben.

35.000 Besuchende werden erwartet, es wird ein Großereignis. Für Warendorf bedeutet dies nicht nur „volles Haus“ in der Altstadt, sondern auch Einschränkungen im Straßenverkehr. Die WN veröffentlichen eine Übersicht.

Der Tag der Bundeswehr ist eine gute Gelegenheit, hinter die Kulissen dieser Großorganisation zu schauen. Unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine bietet der Tag in diesem Jahr vor allem die Gelegenheit, sich über die Fähigkeiten, die Ausrüstung und die Menschen in der Bundeswehr zu informieren. Parallel zum Tag der Bundeswehr findet die Deutsche Reservistenmeisterschaft statt.

Einige werden mit dem ÖPNV anreisen, viele mit dem eigenen Pkw kommen. 10 000 Parkplätze stehen bereit. Um einen Großteil des Anreiseverkehrs aus der Stadt heraus zu halten, wird es Park & Ride-Angebote unter anderem in Beelen, Füchtorf und Sassenberg geben – alles ist bereits an den Kreisgrenzen ausgeschildert.

Von diesen auswärtigen Parkplätzen werden circa alle 20 Minuten kostenlose Shuttlebusse abfahren, die die Gäste zum Veranstaltungsgelände in Warendorf bringen. Eine direkte Anfahrt des Lohwalls sollte laut Veranstaltern vermieden werden. Am Veranstaltungstag wird außerdem die Straße „Zwischen den Emsbrücken“ für Kfz zwischen Milter Straße / Sassenberger Straße und Mühlenstraße gesperrt. Die Straße „Wiesengrund“ wird ebenfalls für Autos zwischen Bleichstraße und Milter Straße gesperrt und auch das Gelände unterer Lohwall (Linnenwiese) ist es bereits seit Montag bis zum 28. Juni für die Aufbau und Abbau. Zudem werden am Veranstaltungstag zahlreiche Halteverbotszonen im Innenstadtbereich eingerichtet. Die Veranstalter bitten die Beschilderung beachten.

Ein besonderes Highlight: Neben dem Tag der Bundeswehr finden auch das Halbfinale und das Finale der Deutschen Reservistenmeisterschaften statt. Dabei messen sich die Männer und Frauen der Reserve in militärischen Disziplinen mit sportlichem Charakter.

Auch die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk und das Deutsche Rote Kreuz werden sich auf der „Blaulichtmeile“ den Besuchern präsentieren.

Auf Vorschlag der jeweiligen Straßensprecher der Haupteinkaufsstraße wurde vereinbart, dass möglichst alle Geschäfte am Samstag in der Altstadt bis 18 Uhr geöffnet haben.

Wichtig: Während des Tages der Bundeswehr dürfen nur Taschen und Rucksäcke bis zu einem Volumen von 15 Litern auf das Veranstaltungsgelände mitgenommen werden. Untersagt ist das Mitführen von Hunden, Waffen, Drohnen und Getränkebehältnissen, die mehr als einen Liter Flüssigkeit fassen oder aus zerbrechlichem Material wie zum Beispiel Glas sind. Beim Zutritt zum Gelände werden Taschenkontrollen durchgeführt.