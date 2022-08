35 Einsätze im vergangenen Jahr

Die Freiwillige Feuerwehr Milte ist insgesamt gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Nach zwei Jahren Zwangspause trafen sich die Wehrmänner und -frauen wieder zu ihrer Jahresversammlung im Gerätehaus, um Bilanz zu ziehen. Übungsdienste, Versammlungen, aber auch gesellige Veranstaltungen waren während der Pandemie teilweise ganz ausgefallen.

Im Jahr 2021 hatten die 48 aktiven Wehrleute insgesamt 35 Einsätze zu bewältigen. Großbrände und schwere Unwetter waren ausgeblieben. Löschzugführer Christoph Evermann erwähnte in seinem Rückblick eine Katzenrettung, einen Scheunenbrand in Velsen sowie einen durch ein Reh ausgelösten Verkehrsunfall auf der L 830. Bei 15 außerörtlich erfolgten Einsätzen lobte er ausdrücklich die gute Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren. Ferner wurden sieben Lehrgänge und 14 Seminare, zum Teil im Homeoffice, absolviert, um auf den Katastrophenfall vorbereitet zu sein.

Vier neue Mitglieder

Mit Toni Wolff, Florian Baune, Arne Rünker und Jochen Waechter kann die Milter Wehr vier neue Mitglieder verzeichnen. Lobend erwähnte Evermann auch die durch eine Spende der Volksbank ermöglichte Anschaffung von Helmlampen. Er dankte den Kameraden für die hohe Einsatzbereitschaft.

Auch der Bericht des Schriftführers Ralf Schwienhorst fiel dünner aus als in den Vorjahren. Er erinnerte in seinem Rückblick an Aktivitäten wie das intern durchgeführte Maibaumaufstellen, den Tag der Musikzüge und den Besuch des Nikolauses auf dem Schützenplatz. Roland Danwerth gab als Sprecher einen Einblick in die Arbeit der Ehrenabteilung, welcher derzeit zwölf Kameraden angehören.

In seinem Grußwort dankte Frank Sölken als neuer Leiter der Warendorfer Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst der Milter Wehr für ihre permanente Einsatzbereitschaft: „Ihr sorgt dafür, dass die Bürger sich in Milte sicher fühlen können.“

Löschzugführer Christoph Evermann beförderte Ralf Schwienhorst zum Oberbrandmeister und Fynn Rünker zum Feuerwehrmann.Löschzugführer Christoph Evermann beförderte Ralf Schwienhorst zum Oberbrandmeister und Fynn Rünker zum Feuerwehrmann. Foto: Emil Schopmann

Nachdenklich gemacht habe ihn die durch den Ukrainekrieg hervorgerufene aktuelle politische Situation: „Gefühlt schlittern wir von einer Krise in die nächste und stehen nicht nur im nächsten Winter, sondern auch durch den Klimawandel und extremere Unwetterereignisse vor besonderen Herausforderungen.“ Sölken betonte, dass die Stadt Warendorf alles dafür tue, um ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Dabei erwähnte er nicht nur den an jedem ersten Samstag im Monat stattfindenden Probealarm, sondern auch die neu aufgestellte Wasserkomponente, die eine schnellere Bereitstellung von Löschwasser ermögliche.

Die Versammlung endete mit einem erstmals durchgeführten Familienfest, zu dem auch zahlreiche Angehörige der Milter Wehrleute erschienen.