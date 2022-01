3985 Euro für guten Zweck gesammelt

Bei dieser Aktion greifen alljährlich viele helfende Hände ineinander. Die Kolpingsfamilie Warendorf sammelte am vergangenen Samstag wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume in der Stadt ein – gegen eine Spende per Überweisung und kontaktlos. Der Erlös kann sich sehen lassen und wird einem guten Zweck zugeführt. Auch weitere Spenden sind noch möglich.

Am frühen Samstagmorgen hatten viele schmucke Weihnachtsbäume in Warendorf ihren Dienst getan. Deshalb trafen sich die über 60 freiwilligen Helfer der Kolpingsfamilie Warendorf zum alljährlichen Einsammeln der ausgedienten Weihnachtsbäume. Nach der Kontrolle des aktuellen Corona Impfstatus erfolgte die Verteilung auf die verschiedenen Fahrzeuge.

Bereits Tage zuvor wurden als Hinweis auf diese Aktion viele Handzettel an die Warendorfer Haushalte verteilt, und auch in der örtlichen Presse darüber informiert.

Abholung der Weihnachtsbäume

Im gesamten Stadtgebiet Warendorfs und angrenzenden Siedlungen wurden bis zum Nachmittag die vielen zum Teil einzeln an der Straße liegenden oder auch bereits zusammen getragenen Weihnachtsbäume abgeholt. Zwölf Fahrzeuge waren an dieser Aktion beteiligt. Diese wurden zur Verfügung gestellt von den Firmen Gartengestaltung Timo Büscher, Getränke Holtkamp, Holzhandel Kreienbaum, Bauunternehmen Ketteler, Malteser Hilfsdienst, Dachdecker Nilles/Wolff, Marcel Nadorf Hiltrup, Bauunternehmen Oertker, Gebrüder Recker Greffen, Bauunternehmen Vögeler Beelen und Christian Fährenkämper.

Zur Stärkung gab es gegen Mittag kein gemeinschaftliches Mittagessen, dafür wurde aber an zwei Stationen coronakonform für die einzelnen Fahrzeuggruppen von ebenfalls fleißigen Helferinnen eine kräftige und wärmende Stärkung angeboten. Wichtige Informationen konnten somit nicht ausgetauscht werden.

Viele ausgediente Weihnachtsbäume sammelten am Samstag die fleißigen Helfer der Kolpingsfamilie Warendorf gegen eine Spende ein. Zwölf verschiedene Firmen stellten ihre Fahrzeuge dafür zur Verfügung. Foto: Franz-Josef Hälker / Kolping

Demzufolge musste per Handy die Mannschaft in den Bezirken auf den aktuellen Stand gebracht werden, um einen entsprechenden Abgleich zu haben. Um möglichst Kontakte auszuschließen, konnte wie auch im vergangenen Jahr das Geld nicht an der Haustür eingesammelt werden. „Viele haben den Betrag aber überwiesen, so dass die stolze Summe von 3985 Euro bislang zusammengerechnet werden konnte“, heißt es in der Pressenotiz der Kolpingsfamilie. Allen, die dazu beigetragen haben, den einzelnen Spendern und Helfern, spricht die Kolpingsfamilie Warendorf ein „Dankeschön“ aus. Alle, die noch einen Beitrag dazu geben möchten, sollten dies unter der nachfolgenden Bankverbindung tun: Konto der Kolpingsfamilie Warendorf bei der Sparkasse Münsterland Ost IBAN DE61 4005 0150 0000 0979 98 Stichwort „Tannenbaumaktion“. Der Betrag wird einem guten Zweck für verschiedene karitative Einrichtungen zugutekommen.