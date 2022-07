3x3-Basketball: CISM-Weltcup ist eröffnet

211 Teilnehmer aus 16 Nationen der ganzen Welt, 30 Schiedsrichter (davon 20 deutsche) und eine Reihe von Gästen erlebten am Montagabend auf dem Marktplatz die Eröffnung der 1. Weltmeisterschaft der CISM im 3x3-Basketball mit. Unter der musikalischen Begleitung des Heeresmusikkorps Kassel marschierten die 16 Teams aus Staaten von USA über Tansania und Südkorea bis Litauen und Luxemburg ein. Nach Worten von Erstem Beigeordnetem Dr. Martin Thormann, der die Gäste auf Englisch in der „wonderful old town of Warendorf“ begrüßte, wünschten Schirmherr Brigadegeneral Dieter Meyerhoff (großes Foto l.), Kommandeur des Landeskommandos NRW, und der eigens aus Nigeria angereiste Vizepräsident einer der größten Sportvereinigungen der Welt, Brigadegeneral Maikano Abdullahi (links neben Meyerhoff), die Athleten und wünschten ihnen Erfolg im fairen Wettstreit um den Weltpokal im 3x3-Basketball.