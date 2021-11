500 Deckel für eine Impfung

Diese Sammelaktion hilft Kindern in der ganzen Welt, und sie ist obendrein ein Beitrag für den Umweltschutz. Initiiert wurde die Sammelaktion für Plastikdeckel vom Rotary-Club Detmold-Oerlinghausen. Doch auch in Warendorf engagiert sich der Inner Wheel Club mit Unterstützung der Aktion Kleiner Prinz für diese Aktion.

„Schon seit 2018 engagieren wir uns zusammen mit der Aktion Kleiner Prinz dafür, dass die wertvollen Plastikdeckel von Schraubflaschen nicht einfach weggeworfen werden“, erklärt Elisabeth Budde, Mitglied des Warendorfer Inner Wheel Clubs. „Ein Kilogramm des verwendeten Kunststoffs ist der Gegenwert für eine Impfung. Wir rufen in Schulen und Betrieben zum Sammeln auf, aber auch Einzelpersonen können sich selbstverständlich beteiligen.“ Die Deckel werden in den schon bekannten blauen Behältern gesammelt und zur Halle der Kinderhilfsorganisation gebracht. Diese stellt Lagermöglichkeiten in BigBags zur Verfügung.

Große Sammelmengen werden abgeholt

Die Deckel werden zum Bauhof Leopoldshöhe bei Detmold gebracht, von Verwertern aufgekauft, geschreddert und wiederverwertet. „Große Sammelmengen können auch von uns abgeholt werden“, bestätigt Helfer Alfons Schmidt von der Aktion Kleiner Prinz. „Je 500 Deckel reichen, um eine Polioimpfung zu finanzieren“, so Winfried Brunner, Arzt und Projektleiter des Rotary-Clubs Detmold-Oerlinghausen und eigentlicher Initiator der Aktion. Auf dem Bauhof Leopoldshöhe ist die zentrale Sammelstelle, logistisch günstig gelegen, da die weiterverarbeitende Industrie in der Nähe angesiedelt ist.

„Das Ergebnis der letzten drei Sammeljahre: rund 14.000 Kilo Deckel, sprich 14.000 Polioimpfungen“, heißt es in einer Pressenotiz der Aktion Kleiner Prinz. Dazu beigetragen haben Inner Wheel Warendorf und die Aktion Kleiner Prinz mit rund 1500 Kilogramm gesammelten Deckeln, also auch 1500 Impfungen. Selbst die Taliban in Afghanistan hätten sich bereit erklärt, weitere Impfungen von internationalen Gesundheitsorganisationen durchführen zu lassen.

Ziel sei es nicht nur, jedes einzelne Kind zu schützen, sondern auch, diese schreckliche Krankheit ganz zum Verschwinden zu bringen. Ist sie einmal ausgebrochen, gibt es keine Hilfe. „Gerade das Sammeln in Kindergärten und Schulen ist für uns wichtig, denn damit können Kinder etwas für Kinder in der ganzen Welt tun, und außerdem leisten sie einen Beitrag zum Umweltschutz. Wir sind sehr froh darüber, dass alle Ansprechpartner für die Deckelaktion so aufgeschlossen waren, und wir hoffen natürlich, dass es diesmal wieder so sein wird,“ hofft Sylvia Oertker (AKP).

Deckel aus Plastikmaterial

Gesammelt werden sollen nur die Deckel aus wertvollem Plastikmaterial. Wichtig ist die Größe der zu sammelnden Deckel: Sie dürfen den Durchmesser von vier Zentimetern nicht überschreiten. Nicht gesammelt werden Deckel mit Alu-Beschichtung.