500 Euro für Hilfe vor Ort

„Es war ordentlich was auf dem Marktplatz los“, blickt Randolph Mevert auf den 3. April (Sonntag) zurück. Als Vorsitzender des Berittenen Fanfarenzugs freut er sich, dass der „musikalische Leckerbissens zum Frühjahrsauftakt“ auf dem Stiftsmarkt so gut besucht wurden. Und Lena Achtermann vom Gebrasa Blasorchester Sassenberg stimmt ihm zu: „Das war mal wieder Zeit.“

Wie berichtet haben die beiden der Fanfarenzug mit seiner Formation „BFF brass“ und das Gebrasa-Orchester den Frühshoppen gestaltet. Unterstützt wurden sie dabei von Gastwirt Frank Schröder und Frittenschmieden-Besitzer Markus Gaj. Am Dienstag trafen sich die vier mit Nicole Pösentrup, um eine Spende zu überreichen. Denn während des musikalischen Frühjahrsauftakts haben die Aktiven die Besucher um Spenden für die Ukrainehilfe gebeten. „Die Idee ist mir gekommen, als ich das Plakat gestaltet habe und ‚Eintritt frei‘ drauf geschrieben habe“, erinnert sich Frank Schröder.

Idee kam bei der Plakatgestaltung.

Rund acht bis zehn Euro müssten Besucher normalerweise für ein Konzert zweier Musikvereine an Eintritt zahlen, schätzte er und stieß bei seinen Mitstreitern auf offene Ohren. Und er sollte Recht behalten: 500 Euro sind in der Sammelbox zusammengekommen, die am Dienstag überreicht wurden. „Wir wollten hier lokal helfen“, erläutert Randolph Mevert, dass man sich schnell einig war, das Geld Nicole Pösentrup anzubieten. Seit einigen Wochen beherbergt sie eine ukrainische Familie und ist so dazu gekommen, zahlreiche Aktionen rund um die Flüchtlingshilfe zu koordinieren. „Gestern ist der erste Deutschkurs im evangelischen Gemeindehaus gestartet“, berichtet sie froh. 20 Geflüchtete haben am ersten Termin teilgenommen.

Enorme Hilfsbereitschaft

Die Hilfsbereitschaft sei enorm, sogar einige Wohnungen konnte Pösentrup inzwischen auf private Initiative vermitteln. Über die Spende des Frühlingserwachens freute sie sich besonders.

Gemeinsam mit den anderen Gastgebern wolle man schauen, wie genau das Geld eingesetzt wird: „Wir wollen auf jeden Fall einen Ausflug für die Kinder anbieten.“ Das Ziel oder weitere Details stünden aber noch nicht fest.