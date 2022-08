56 aktive Fahrer gehören zum Team

Seit über 13 Jahren setzt sich Paul Schwienhorst als Vorsitzender des Bürgerbusvereins Hoetmar dafür ein, die Mobilität der Menschen im ländlichen Raum zu verbessern. Das wird er auch künftig tun: Auf der Mitgliederversammlung im „Corner“ wurde er nun ebenso einstimmig wiedergewählt wie Kassierer Franz Hellmann. Für die Kassenprüfung zeichnen Michael Offers und Heinz Brokinkel verantwortlich.

„Wir haben den Fahrbetrieb am 16. August 2021 wieder aufgenommen und sind auch im Winter durchgefahren“, blickte Paul Schwienhorst auf ein von der Corona-Pandemie geprägtes Jahr zurück. Erfreulicherweise sei es trotz der besonderen Umstände aber gelungen, zehn neue Bürgerbusfahrer zu gewinnen: „Viele neue Fahrer – auch jüngerer Jahrgänge – sind hinzugekommen und unterstützen uns im Fahrbetrieb.“ Aktuell zähle das Team 56 aktive Fahrer.

Abschied nach zwölf Jahren hinterm Steuer

Nicht mehr hinter dem Steuer des Bürgerbusses werden künftig Adelheid Herweg und Guido Ott sitzen. Beide haben sich zwölf Jahre lang engagiert und viele Fahrgäste nach Hoetmar, Sendenhorst und Everswinkel befördert, beenden diese Mitwirkung nun allerdings.

Guido Ott und Adelheid Herweg wurden nach zwölfjährigem Engagement als Bürgerbusfahrer verabschiedet. Foto: Stephan Ohlmeier

Der Pandemie zum Opfer gefallen sind im vergangenen Jahr eine ganze Reihe von Veranstaltungen wie die Weihnachtsfeier und das Frühjahrsfest. „Um den Fahrbetrieb nicht zu gefährden, haben wir nur zum Fahrergrillen eingeladen“, erklärte Paul Schwienhorst. Die nächste Fahrerversammlung finde am 1. September an der Stellmacherei statt, am 24. September werde man den Bürgerbusverein Ascheberg im Golddorf begrüßen und am 23. Oktober gemeinsam brunchen gehen. Finanziell ist der Verein laut Franz Hellmann gut aufgestellt, er zähle 130 Mitglieder.