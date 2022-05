Das ist mittlerweile schon eine Seltenheit im Handwerk – die Verleihung des Diamantenen Meisterbriefes. Diese Ehre wurde jetzt Hermann-Josef Terörde zuteil. Er wurde jetzt mit dem Diamantenen Meisterbrief ausgezeichnet -also für 60 Jahre Arbeit im Handwerk.

Ein Blick zurück: Vor 60 Jahren bestand der heute 82-jährige am 8. Mai 1962 die Meisterprüfung im Schmiedehandwerk. Die von der Handwerkskammer Münster ausgestellte Urkunde bekam er am selben Tag des Jubiläums von seinem eigenen Sohn Dieter Terörde überreicht, der Vorstandsmitglied bei der Fachinnung für Land- und Baumaschinentechnik Warendorf ist.

Während das Arbeiten mit Feuer und Eisen heute nicht mehr gebräuchlich ist, gehörte es damals zum alltäglichen Geschäft. Zunächst arbeitete Hermann-Josef in der Werkstatt seines Vaters Anton Terörde. Im Jahr 1974 übernahm er dann den elterlichen Landtechnikbetrieb und führte ihn bis zum Jahr 2005 zusammen mit seiner Ehefrau Hedwig.

Generationenwechsel in der Firma Terörde

Dann erfolgte der Generationenwechsel und die Übergabe an seinen Sohn Dieter Terörde, der drei Jahre später ebenfalls das landwirtschaftliche Lohnunternehmen übernahm. In diese Zeit fiel auch der Umzug des Unternehmens von der Vinnenberger an die Ostmilter Straße.

Der in dritter Generation geführte Familienbetrieb ist vor allem als Dienstleister in der Landwirtschaft gefragt.

Mit seiner Frau Hedwig verbringt Hermann-Josef Terörde heute besonders gerne Zeit mit den Enkelkindern. Darüber hinaus fühlt er sich seiner Heimatgemeinde Milte sehr verbunden, wie die langjährigen Mitgliedschaften bei der Feuerwehr, im Kolping- und im Kirchenvorstand belegen.