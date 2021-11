600 Euro Geldstrafe wegen einer Beleidigung

Eine unbedachte Äußerung hatte für eine 26-jährige Warendorferin nun konkrete Folgen. Sie musste sich Ende Oktober vor dem Amtsgericht wegen des Vorwurfs der Beleidigung verantworten und wurde am Ende zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 600 Euro verurteilt. Ihr Verteidiger hatte zunächst noch auf eine Einstellung gehofft, seinen Einspruch dann jedoch zurückgezogen.

Im März dieses Jahres fuhr sie gemeinsam mit einer Freundin mit dem Auto durch Warendorf. Es kam zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Ein Polizeibeamter war im Begriff, ihr die zuvor vorgelegten Papiere zurückzugeben und ihr zum Abschluss der Kontrolle noch „einen schönen Abend“ zu wünschen. Diese Verabschiedung kommentierte sie laut Anklage mit den Worten „Ich Dir aber nicht, dreckiger Bastard“. Ihr Verteidiger räumte ein, dass besagtes Wort gefallen sei. Die Äußerung „gehe gar nicht“, allerdings müsse die Situation „verstehbarer“ werden, so der Verteidiger. Ein anderer Beamter habe seiner Mandantin gesagt, sie müsse durchsucht werden. Das habe sie hinterfragt und abgelehnt – wenn überhaupt käme dafür nur eine Beamtin infrage. Eben diesen Beamten habe sie gemeint – nicht jenen mit ihren Papieren in Händen. Sie habe „so ein Bastard“ in Richtung ihrer Beifahrerin gesagt. Sie und ihre Familie seien sehr oft und grundlos kontrolliert worden. „Ich habe eigentlich noch nie was mit der Polizei zu tun gehabt - außer in den Kontrollen“, beteuerte sie nun vor Gericht.

Keine Entspannung der Situation

Im Rahmen der Kontrolle wies sie ihre Beifahrerin an, ihren 25-jährigen Bruder zu verständigen. Dessen Eintreffen mit weiteren Begleitern sorgte offenkundig nicht gerade für eine Entspannung der Situation und mündete in einem weiteren Verfahren (die WN berichteten). Letztendlich, so die Aussage des die Kontrolle durchführenden Beamten, seien mindestens vier Personen aus zwei Autos ausgestiegen, die die gesamte Maßnahme laufend infrage gestellt hätten. Er habe versucht, Ruhe in die Situation zu bringen. Eine vermeintliche Diskussion zwischen der Autofahrerin und seinem Kollegen habe er hingegen nicht mitbekommen.