600 Höhenmeter im Münsterland absolviert

Die Geländeradfreunde genossen während ihrer Tour nicht nur das spätsommerliche Wetter, auch die vom MTB-Fachwart ausgewählten Strecken machten die Ausfahrt zu einem außerordentlichen Radsportevent. Am 6. November steht die Country-Touren-Fahrt an.

„Das war wieder eine tolle Aktion bei schönstem Spätsommerwetter!“ freuten sich mit dem MTB-Fachwart der Radsportgemeinschaft Warendorf-Freckenhorst Raimund Volkmer auch zahlreiche Mountainbiker, die an der mittlerweile traditionell jährlich stattfindenden MTB-Tour über eine Distanz von 100 Kilometern teilgenommen hatten.

Neben der 100-Kilometer-Strecke hatten die Organisatoren für die Teilnehmer auch eine alternativ kürzere Strecke mit 80 Kilometern im Angebot. So war für jeden Geländeradfreund die passende Streckenlänge dabei.

Zahlreiche Singletrails, Wald- und Wiesenwege

Über zahlreiche Singletrails, Wald- und Wiesenwege ging es für die Naturliebhaber von Freckenhorst durch das „Geisterholz“, vorbei am „Haus Geist“ zum „Hohen Hagen“. Weiter ging es nach Vellern vorbei am Quellgebiet der Werse durch die Bauerschaft Dünninghausen um Beckum herum, zur ersten Pause in der Nähe der Soestwarte am Höxberg. Hier gab es dann die mehr als verdiente Pause mit leckerer Verpflegung, bevor es über Hamm-Uentrop, Ahlen und Enniger zurück nach Freckenhorst ging.

Für die 80-Kilometer-Gruppe ging es über Hamm-Uentrop, Ahlen und Enniger zurück Richtung Freckenhorst, während die „100-Kilometer-Gruppe“ Richtung Hamm durch den Uentoper Wald vorbei am Landcafé „Tante Malchen“, dem Datteln-Hamm-Kanal und der Wasserskianlage Hamm den Rückweg antrat. Knapp 600 Höhenmeter waren auf der Tour zu absolvieren. Die RSG bietet am 6. November die Gelegenheit, an der CTF (Country-Touren-Fahrt) teilzunehmen. Die permanent ausgeschilderten Singletrails, Wald- und Wiesenwege führen die meisten MTB-Freunde sicherlich in völlig unbekannte und wunderschöne Gegenden. Während der 31 und 51 Kilometer langen Touren sorgen Verpflegungsstellen für ausreichend schmackhaften Proviant. Infos unter: www.rsg-warendorf-freckenhorst.de