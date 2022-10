600 Trödler laden zum Bummeln ein

Fettmarkt ist das traditionsreiche Warendorfer Volksfest im Herbst. Fettmarkt steht für Kirmesvergnügen, Altstadttrödel, Töttchenessen, Landwirtschafts- und Krammarkt. Wo schon vor 365 Jahren das fette Vieh gehandelt wurde, ist auch heute noch eines der größten Volksfeste im Münsterland. In diesem Jahr findet die Traditionsveranstaltung vom 15. bis zum 19. Oktober statt.

Am Samstag wird die Kirmes auf dem Lohwall um 15 Uhr am Musik Express eröffnet und sorgt mit zahlreichen Attraktionen für fünf erlebnisreiche Tage. Ab 14.30 Uhr werden bereits bunte Lebkuchenherzen an die Kinder verteilt. Wer Glück hat, gewinnt eine von fünf Rummeltüten für die Kirmes. Den Übrigen bleibt das süße Herz zum Naschen. „Auch die Großen dürfen an der Coupon–Aktion teilnehmen“, so die Stadt in einer Pressenotiz. In der Zeit von 15 bis 18 Uhr gilt: einmal zahlen und zwei Mal fahren. Die Coupons sind auch vor Ort erhältlich. Mit der Startklappe wird die Kirmes vom Bürgermeister Peter Horstmann und einem Vertreter der Schausteller feierlich eröffnet. Die Stadtkapelle begleitet den Fassanstich mit einem Ständchen. Neben Freibier werden auch weitere Getränke an die Besucher der Kirmes ausgeschenkt. Der Ausrufer läutet zum Aufbruch zum Marktrundgang für den Rat der Stadt.

Der Höhepunkt des Festes ist der Fettmarktmittwoch

Bereits am Samstag spielt die Altwestfälische Puppenbühne wieder spannende Abenteuer mit Kasper. Alle kostenlosen Vorführungen finden täglich um 16 und 17 Uhr statt. Die Bühne steht bis Montag neben der mobilen Wache an der Teufelsbrücke.

Am Fettmarktsonntag sorgt neben der Kirmes ab 12 Uhr ein buntes Markttreiben in der Altstadt für viel Unterhaltung: Kürbisfest, Marktstände, Zirkustreiben und die mobile Musikband machen gute Laune beim Bummeln durch die Straßen. Die Geschäfte in der Innenstadt sind von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen.

Der Montag ist Familientag mit vielen Vergünstigungen auf der Kirmes und kostenfreiem Parken. Am Dienstag verzaubert das Feuerwerk um 21 Uhr den Himmel über Warendorf. Der Höhepunkt des Festes ist der Fettmarktmittwoch. 600 Hobbytrödler lassen die Altstadt zu einem Eldorado für Schnäppchenjäger werden. Auf dem Lohwallgelände beginnt um 8 Uhr das Feilschen und Handeln auf dem Landmaschinen-, Kleinvieh- und Krammarkt. Auf einem großen Areal wird Hundesport gezeigt und rund um den vierbeinigen besten Freund informiert. Beim Streichelzoo Hof Heseker können Groß und Klein nicht nur auf Tuchfühlung mit Minibullen Ivan und seinen Nachkommen gehen. Und das alles erstmals bei freiem Eintritt.

Das Festgelände und die Parkplätze (zwei Euro Parkgebühren) sind ausgeschildert. Bequem ist die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich, da alle Attraktionen in der Innenstadt und auf dem Kirmesgelände fußläufig zu erreichen sind. Alle Infos auf