67-jähriger Warendorfer starb nach Verkehrsunfall

Tödlich verletzt wurde am Montagmittag ein 67-jähriger Warendorfer bei einem Verkehrsunfall auf der L 547. Aus ungeklärter Ursache war der 67-Jährige mit seinem Pkw auf der Landstraße in Höhe Tönnishäuschen (Enniger) in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen.

Der Warendorfer verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die Landstraße blieb über fünf Stunden lang voll gesperrt.

Fahrgäste eines Busses, die den schweren Verkehrsunfall unmittelbar gesehen haben, wurden von einem Notfallseelsorgeteam betreut. Für die Unfallaufnahme war ein Spezialteam aus Münster vor Ort.