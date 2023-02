67-jähriger Warendorfer starb nach Verkehrsunfall

Tödlich verletzt wurde ein 67-jähriger Warendorfer bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L 547 in Höhe Tönnishäuschen. Der Warendorfer geriet mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und stieß mit einem Lkw zusammen. Der 67-Jährige verstarb an der Unfallstelle.

Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild