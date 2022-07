70 Jahre als Nachbarn aktiv

Sie können schon auf so manches gemeinsames Erlebnis zurückblicken – die Mitglieder der Nachbargemeinschaft Blumenthal e.V. hatten im Rahmen ihrer jüngsten Mitgliederversammlung Grund, mit Stolz zu feiern. Diese Gemeinschaft besteht nun immerhin bereits seit 70 Jahren. In einer Diashow ließen die Mitglieder die Highlights Revue passieren.

70 Jahre besteht die Nachbargemeinschaft Blumenthal nun bereits: Grund genug, im Rahmen der jüngsten Mitgliederversammlung dieses runde Bestehen gebührend zu würdigen. In einer von Annette Kaldewey zusammengestellten Diashow ließen die Mitglieder die vergangenen Jahre mit all ihren Highlights noch einmal Revue passieren – die Aprés Ski Party mit Sternmarsch aller Nachbargemeinschaften in 2017, das 60-jährige Jubiläum des Vereins auf dem Bolzplatz, die Tagesausflüge nach Willingen und zur Meyerwerft und die neuere Aktion Reibekuchen an der Blumenthalbank.

Im Rahmen der jüngsten Mitgliederversammlung wählten die 35 Teilnehmer auch einen neuen Vorstand mit dem ersten Vorsitzenden sowie Kassierer, Schriftführer und Beisitzer. Als Wahlleiterin fungierte Petra Budde-Adick. Zur Wiederwahl standen Markus Böhmer als Vorsitzender, Michael Wilczek als Kassierer, Anne Böhmer als Schriftführerin und Anna Reimer als Beisitzerin. Diese wurden in ihren Ämtern bestätigt und gehören somit für weitere drei Jahre dem Vorstand an. Neu in den Vorstand wurde Robert Hunkemöller als Beisitzer gewählt. Aus dem Vorstand verabschiedet wurden Markus Berneis und Belinda Assmann, die für ihre Vorstandstätigkeit ein kleines Präsent erhielten.

Ansprache zum Jubiläum

In der Ansprache zum 70-jährigen Jubiläum des Vereins begrüßte Markus Böhmer besonders die anwesenden ehemaligen Vorsitzenden Hans Nienberg, Irmtrud Theres und Antonius Kaldewey. Hans Nienberg war bereits Gründungsmitglied des Vereins am 31. Januar 1952 und 32 Jahre im Vorstand in verschieden Funktionen tätig. Auch heute unterstützt er den Verein, indem versucht, an allen Veranstaltungen teilzunehmen und auch als Bezirkskassierer Jahresbeiträge sammelt. Besonders herausgestellt wurden auch die anwesenden ehemaligen Vorstandsmitglieder Hubert Reinker, der 20 Jahre Kassierer war und Sabine Brüggemann, die 14 Jahre als Beisitzerin aktiv war.

Treue der Vereinsmitglieder

Auch freute Markus Böhmer sich, dass die heutigen Vorstandsmitglieder dem Verein so treu zur Seite stehen. Besonders erwähnenswert sind Petra Budde-Adick, die auf 24 Jahre Vorstandsarbeit kommt, Anne Böhmer, die 15 Jahre im Vorstand ist, davon bereits zehn als Schriftführerin und Michael Wilczek, der 14 Jahre dem Vorstand angehört und bereits elf Jahre als Kassierer agiert. Und auch Markus Böhmer ist schon elf Jahre im Vorstand tätig, davon seit acht Jahren als Vorsitzender. Anna Reimer steht stets hilfreich seit acht Jahren als Bei-sitzerin zur Verfügung und auch Markus Berneis unterstützte seit acht Jahren tatkräftig als Beisitzer im Vorstand. Markus Böhmer dankte allen Unterstützern des Vereins, wie den Helfern beim Seniorenkarneval, den Sammlern der Jahresbeiträge, den Helfern beim Mai- und Weihnachtsbaumauf- und abbau sowie auch den Ausführenden des Nikolausbesuchs.

Und nicht zuletzt: Ein Dank galt auch Annette Kaldewey für die Vorbereitung der Diashow.