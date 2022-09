70 Jahre Pauluskirche

1952 wurde die Pauluskirche am 5. Oktober eingeweiht. Grund genug für die evangelische Kirchengemeinde in Freckenhorst, auch mit konkreten Plänen in die Zukunft zu schauen: Die Pauluskirche soll künftig flexibler genutzt werden, so seien dort zukünftig auch kleinere Konzerte oder Diskussionsrunden denkbar.

Mit einem Gemeindefest hat die evangelische Kirchengemeinde am Samstag den 70. Geburtstag der Pauluskirche gefeiert. „Wir sind froh, seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in solch großer Zahl zusammenkommen zu können“, freute sich Pfarrer Stefan Döhner über die zahlreichen Besucher aus allen Altersklassen auf dem Paulusplatz.

Markus Gai (l.) kümmerte sich eigentlich um die Bewirtung der Besuchenden des Gemeindefestes. Spontan ersteigerte er eine Kirchenbank, die er direkt mit Michael Wilczek vom Presbyterium unter die Lupe nahm. Foto: Foto: Stephan Ohlmeier

Natürlich wurden auch Erinnerungen an den Bau der Pauluskirche ausgetauscht. Nach dem zweiten Weltkrieg waren zahlreiche Vertriebene aus den ehemals deutschen Ostgebieten in das katholische Freckenhorst gekommen. Schnell entwickelte sich der Wunsch, ein eigenes Gotteshaus zu bauen. 1949 begannen die Planungen, ehe am 5. Oktober 1952 die Pauluskirche nach vielen zehntausend ehrenamtlichen Arbeitsstunden eingeweiht werden konnte. „Seither begleitet die Kirche in schönen wie in schweren Stunden die Menschen in Freckenhorst und der Umgebung“, sagte Pfarrer Stefan Döhner. In neuem Glanz präsentierte sich am Samstag auch das Glockentürmchen des schlichten Backsteinbaus, dass erst vor wenigen Wochen eine neue Schieferung erhalten hatte.

Kirchenbänke wurden versteigert

Im Rahmen des Gemeindefestes wurden übrigens die Kirchenbänke versteigert. „Wir haben von der katholischen Kirchengemeinde einen alten Flügel geschenkt bekommen und aufbereiten lassen. Künftig wollen wir die Kirche noch flexibler nutzen“, verriet Pfarrer Stefan Döhner. Ganz bewusst habe man sich daher dazu entschieden, die Bänke gegen eine Bestuhlung auszutauschen. Auch kleinere Konzerte oder Diskussionsrunden seien künftig in der Pauluskirche denkbar. Auktionator Martin Richter musste sich aber den Mund fusselig reden, um für alle Bänke ein neues zu Hause zu finden.

Jörg Heitwerth (l.) und Jörg Troschke informierten über die Arbeit des Förderkreises der evangelischen Kirchengemeinde in Freckenhorst und Hoetmar. Foto: Foto: Stephan Ohlmeier

Für die Kinder gab es ein buntes Programm mit Rollrutsche, Hüpfburg, Schminkecke und Wasserspielen der Jugendfeuerwehr. Ebenso wurden gemeinsam Friedenslieder gesungen und Friedenstauben ausgemalt, die in der Kirche aufgehängt werden sollen.

Vier Teams traten im Wikingerschach gegeneinander an

Zudem traten vier Teams beim Wikingerschach gegeneinander an und der Förderkreis der evangelischen Kirchengemeinde in Freckenhorst und Hoetmar nutzte die Gelegenheit, Spenden zu sammeln und über seine Arbeit zu informieren. Für das leibliche Wohl war mit Kaffee und Kuchen, Bratwurst und Pommes sowie kühlen Getränken bestens gesorgt. Ein großes Dankeschön sprach Pfarrer Stefan Döhner dem Presbyterium für die Organisation des Gemeindefestes sowie allen Mitwirkenden aus. Sogar Petrus meinte es gut mit den Gläubigen und ließ nur vereinzelte Regentropfen fallen.