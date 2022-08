75. Geburtstag wird gefeiert

Was macht der Nikolaus eigentlich im Hochsommer? So genau lässt sich diese Frage kaum beantworten. Wohl aber die, was die Mitglieder des Nikolaus-Collegiums in Freckenhorst im Sommer machen: Sie halten ihr Sommerkonzil ab. Zu einem lockeren Beisammensein am Freckenhorster Schloss Westerholt trafen sich nun rund 80 Nikolause, Ruprechte und Helfer.

Und sie hatten Grund zu feiern: 75 Jahre alt wird das Collegium in diesem Jahr nämlich. „Das haben wir uns verdient“, freute sich Vorstandsmitglied Dieter Kral, dass die anwesenden Aktivposten den gemütlichen Abend gemeinsam verbrachten. „Es ist wichtig, dass wir dieses Ehrenamt hochhalten und weitertragen“, hoffte er, dass die Nikolause im Dezember endlich wieder alle Kinder besuchen können und die Mitglieder vielleicht noch das eine oder andere Neumitglied werben.

Anfangs mit Tischdecke und Papp-Mitra unterwegs

Auf die Anfänge des Collegiums, das das Nikolaus-Brauchtum in geordnete Bahnen lenken wollte, blickte August Weiser zurück: „Das waren wilde Horden, die da seinerzeit durch Freckenhorst gezogen sind.“ Die ersten „ordentlichen“ Nikolause zogen dann noch mit Tischdecken der Schwestern aus dem Krankenhaus als Gewand und Mitren aus Pappe durch die Straßen. Nach und nach hätten sich auch die Nachbargemeinschaften dem Collegiumsbrauchtum angeschlossen: „Wir Nikoläuse waren dann auch immer zu den Karnevalsfesten eingeladen“, erinnerte sich Weiser.

Vor einigen Jahren wurde dann zunächst ein Verein und später eine Stiftung für das Collegium gegründet. Ein Dreiklang, der sich bewährt habe: „Das ist das beste Fundament für das Nikolauswesen.“

Über 20 000 Euro habe die Stiftung inzwischen für das Nikolauswesen ausgeschüttet, informierte Thomas Dinkela die Anwesenden. Hinzu kommen noch weitere Summen, die Kindern außerhalb des Nikolausbrauchtums zugutekämen, etwa in den Kindertagesstätten. Mit einem von der Flut des vergangenen Jahres betroffenen Kindergarten im Ahrtal habe man inzwischen Kontakt aufgenommen, um dort in Kürze eine größere Spende benötigter Spielzeuge zu übergeben.

Höhepunkt am 5. Dezember geplant

Höhepunkt in diesem Jahres soll, sofern möglich, wieder der Vorabend des Nikolaustags werden: Am 5. Dezember (Montag) möchten die Nikoläuse wieder allen Kindern in Freckenhorst einen Besuch abstatten. Das Jubiläum des Collegiums wird einen Tag zuvor, am 4. Dezember (Sonntag), gefeiert. Hierzu wird der Verein unter anderem eine eigene Kerze auflegen. Zur Vorbereitung auf diese Tage treffen sich die Aktiven am 18. November (Freitag) zur Wintersynode.

Nach der erfolgreichen Vereinsfahrt nach Bayern in diesem Jahr plant das Nikolaus-Collegium schon wieder den nächsten Besuch bei der befreundeten Nikolaus-Gilde in Hauzenberg vom 29. Mai bis zum 2. Juni 2024.