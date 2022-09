75 Liter Blut und 150 Einsätze als Spender

„Wer regelmäßig Blut spendet, beweist damit hohes Verantwortungsgefühl. Wer es sogar 150 Mal tut, muss besonders engagiert, erfahren und überzeugt sein. Im Schnitt ist jemand, der beim DRK-Blutspendedienst West 150 Blutspenden geleistet hat, 65 Jahre alt“, heißt es in einer Pressenotiz des DRK

Andreas Beckmann war bei seiner 150. Blutspende in der vergangenen Woche aber erst 53 Jahre. Der Warendorfer spendet sehr regelmäßig Blut, mittlerweile sind es 75 Liter. Berufsbedingt hat er ein besonderes Bild im Kopf: „Als selbstständiger Malermeister stelle ich mir da immer die Menge an gespendetem Blut in Farbeimern vor. Bei 12,5 Liter-Gebinden wären es sechs Eimer voll Blut.“

Seine Motivation zieht Beckmann aus der Erfahrung, dass nahe Angehörige schon Bluttransfusionen gebraucht haben. Sein Vater Wilhelm (82) war letztes Jahr aufgrund einer unentdeckten Magenblutung auf Spenderblut angewiesen. Beckmann Senior hat dank einer Bluttransfusion die Situation heil überstanden. Auch die Schwester des blutspendenden Handwerkers war vor einigen Jahren während einer Operation, durch die Verletzung einer Arterie, auf zwei Blutkonserven angewiesen. Man mag meinen, dass Beckmann der Antrieb zum Blutspenden buchstäblich im Blut liegt, denn als gutes Beispiel kann er seine Eltern nennen. Sein Vater hat 92 Mal und seine Mutter Gertrud (79) sogar 113 Mal Blut gespendet.

Ereignisse in der Familie gaben die Motivation

„Die Ereignisse in meiner Familie haben mir zusätzlich aufgezeigt, wie wichtig es ist, Blut zu spenden. Für mich sind die Spenden ein kleiner zeitlicher Aufwand, verbunden mit einem gratis Gesundheitscheck und anschließendem Imbiss. Für jemand anderen kann meine Blutspende das Leben bedeuten.“

Wer dem Beispiel von Andreas Beckmann folgen und Blut spenden möchte, findet unter www.blutspende.jetzt unkompliziert einen Blutspendetermin in der Nähe. Mehr dazu unter youtube/DRK-Blutspendedienst West. Informationen und aktuellen Regelungen sind zusammengefasst unter: www.blutspendedienst-west.de/corona. Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Zum Blutspendetermin bitte unbedingt den Personalausweis mitbringen.