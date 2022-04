77-Jähriger unterrichtet ukrainische Flüchtlinge

Johannes Brandhofe ist 77 Jahre alt und pensionierter Lehrer. Als er gefragt wurde, ob er zwei ukrainische Familien unterrichten könnte, musste er keine Sekunde überlegen. Drei Wochen lang vermittelte er Grundkenntnisse in deutscher Sprache.

Seit Montag nehmen Annelina (13), Christina (12), Wlad (10) und Mariana (7) am Schulunterricht in Warendorf teil. Die ukrainischen Kinder fühlen sich mittlerweile wohl und haben bereits Freunde gefunden. Annelina und Christina zeigen mit beiden Händen „Daumen hoch“ auf die Frage, wie sie von den Mitschülern in der Bischöflichen Realschule empfangen worden sind. „Mir geht es gut“, versichert auch Mariana.