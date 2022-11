80 000 Liter Sprit Notreserve

Warum braucht die Stadt 200 00 Euro für die Beschaffung von Transportmulden, Diesel und Heizöl, wenn sie auch Tanks mieten könnte? Frederik Büscher (CDU) sorgte mit seiner Frage im Rat für tiefere Einblicke in die Krisenstab-Arbeit der Stadt.

Es gehe, begann Baudirektor Peter Pesch, darum, im Falle eines flächigen Stromausfalls „drei Tage am Stück kritische Infrastruktur bereitstellen zu können.“ Dazu könne gemietete Tank-Kapazität helfen, aber es gehe auch um die eigene Handlungsfähigkeit im Krisenfall. „Wir haben schon darüber nachgedacht, einen gebrauchen Tankwagen zu kaufen.“ Aber Mulden, die auf vorhandene Lkw der Stadt passten und so mobile Zapfsäulen würden, seien geeigneter, um die dezentralen Versorgungspunkte in der Stadt bedienen zu können. Frank Sölken, Sachgebietsleiter Feuerwehr und Rettungswesen, vertiefte die Antworten auf die Frage von Ratsherr Michael Rövekamp (CDU), woraus sich die 200 000 Euro zusammensetzen. „Wir werden drei Tage brauchen, um die Chaosphase zu überwinden – mit einem hohen Aufkommen an Hilfegesuchen.“

„ »Wir haben schon darüber nachgedacht, einen gebrauchen Tankwagen zu kaufen.« “ Baudirektor Peter Pesch aus dem Krisenstab

In dieser Zeit brauche man Treibstoff von Partnern wie der Firma Cremer-Heitmann, aber auch eigene, autark nutzbare Bestände. Von denen aus müsse man 14 Notrufmeldestellen quer durch die Stadt versorgen, Betreuungspunkte ebenfalls. Aktuell gehe man, so Sölken, von 80 000 Litern Treibstoff eigener Notreserve aus. „Bei aktuell zwei Euro pro Liter sind das schon 160 000 von 200 000 Euro.“ Jeder könne sicher sein: Es gehe „nicht kopf- und konzeptionslos“ zu bei der Planung. Man müsse aber auch verstehen, dass 45 Jahre lang keinerlei Vorsorge in dieser Hinsicht nötig gewesen sei und deshalb jetzt vieles nachgeholt werden müsse.

45 Jahre lang waren Gedanken über solche Szenarien kein Thema

Martin Richter (CDU) bemängelte ein weiteres Mal die Qualität der Kommunikation aus der Verwaltung Richtung Rat. Klare Aussagen über das, was genau angeschafft werden solle, hätten bisher gefehlt.

Für Bürgermeister Horstmann lag das auch in der Natur der Sache. Es sei gerade sehr viel zu klären. Zum Beispiel die Antwort, wo Menschen mit Beatmung leben, wo Dialysepatienten. Manfred Lensing-Holtkamp (Grüne) konnte als Leiter einer Behinderteneinrichtung erklären, dass der Kreis ihm klar gesagt habe, seinem Haus könne im Ernstfall niemand helfen; und auch Peter Horstmann machte klar: „Die Stadt kann nicht für alles Vorsorge tragen.“

Sicher ist auch: Es ist ein Szenario, wenn auch realistischer als früher. CDU-Ratsherr Dirk Schellhammer fand es „gut, darüber zu reden.“ Ihm sei klar: „Wir müssen die Taschen aufmachen.“ Wenn man die Information habe, wofür, dann sei das gut. Der Rat stimmte schließlich einhellig für die „außerplanmäßigen Aufwendungen,“ wie sie im Verwaltungsdeutsch heißen.