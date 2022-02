80 Prozent Mietminus als Starthilfe

Leerstand oder Mieteinbußen? Fünf Immobilienbesitzer in Warendorfs Stadtkern geben lieber einen Teil ihrer Einnahmen ab – und profitieren vom „Sofortprogramm Innenstadt“ des Landes. Drei weitere seien noch in der Warteschleife. Und es können auch noch mehr werden, wie Wirtschaftsförderer Torsten Krumme wirbt: „Am Geld scheitert es nicht – es ist genug da!“

Krumme und Helga Beckmann vom Quartiersbüro Altstadt schauten Montag bei einer Nutznießerin des Landestopfes vorbei: Tanja Struck (29), hat ihren Traum von der Selbstständigkeit mit eigenen Räumen in der Emsstraße 16, dem vorherigen Jeanscenter, verwirklichlicht. Samstag um 12 Uhr eröffnet sie ihre „Stilmacherei“, ein Geschäft, in dem sich alles ums Heiraten, Mode und Einrichtung dreht.

„ »Ohne das Programm hätte ich das nicht gewagt.« “ Gründerin Tanja Struck

„Ohne das Programm hätte ich das nicht gewagt“, gesteht Struck beim Pressegespräch. Die Einenerin zahlt – so sind die Bedingungen bis zum 31. Dezember 2023 – nur 20 Prozent der vorherigen Ladenmiete. Der Warendorfer Besitzer, den die Hochzeitsplanerin und Helga Beckmann als sehr kooperativ schildern, verzichtet auf 30 Prozent der Altmiete. Die andere Hälfte zahlen zu 90 Prozent das Land und zu zehn die Stadt.

„Das Land hat das Programm 2020 eingerichtet, als der Corona-Schock noch ganz tief saß“, erzählt Torsten Krumme. Das sollte das damals befürchtete Ladensterben in den Innenstädten aufhalten. Bedingung: Für Warendorf gilt die Förderung nur im Kern zwischen Emsstraße, Freckenhorster, Münsterstraße und Krickmarkt bis Zuhornstraße – was auch dem im Einzelhandelsstrukturgutachten definierten Stadtkern entspricht.

Bisher nehmen fünf Hausbesitzer den Topf in Anspruch

Für Helga Beckmann ist die kleine Firma „ein ganz vorbildliches Beispiel für da Sofortprogramm“, das Besitzer bei der Vermarktung ihrer Leerstände unterstütze. Der Laden in der Emssttraße 16 hatte seit September leergestanden.

Tanja Struck, gelernte Bankkauffrau, die im Sommer 2021 selbstständig wurde, kam der Fördertopf gerade recht, zumal ihr Laden ganz nah am historischen Rathaus liegt. „Das ist für mich am Anfang und mitten in der Stadt natürlich optimal.“ Nach gerade mal sechs Hochzeiten letztes Jahr seien für dieses schon 22 terminiert, die 2021 noch auf die längere Bank geschoben worden waren. Hier vor Ort sein sie eher als „Zeremonienmeisterin“ gefragt, also als Kümmerin am großen Tag, für den die Paare ansonsten schon selbst geplant haben. Aus dem Ruhrgebiet geb es öfter die Anfragen nach dem vollen Programm, bei dem sie alles vom Tischschmuck über die Karten bis zum Junggesellenabschied plant.

„ »Am Geld scheitert es nicht – es ist genug da!« “ Wirtschaftsförderer Torsten Krumme

Das Geschäft hat Struck angemietet, um hier auch Workshops anbieten zu können. Experten geben Heiratswilligen Tipps für alles, was zur großen Feier dazugehört. Sie selbst setzt auch Personalisierungen aller Art um. Aufdrucke oder Stickereien mit Namen von Braut und Bräutigam sollen für die individuelle Note sorgen.

Tanja Struck sieht jetzt genau hin, wie sich ihr Unternehmen entwickelt. Ein halbes Jahr, bevor der Förderzeitraum ausläuft, will sie sich mit ihrem Vermieter besprechen, wie es weitergeht.