„82 Eltern müssen mit Ja stimmen“

Eine Elterninitiative wünscht sich die Umwandlung der Laurentius-Grundschule von einer katholischen Bekenntnisschule in eine Gemeinschaftsschule. Vom 7. bis 21. März entscheiden die Eltern über die Zukunft der Schule, deren Kinder bis zum Stichtag 10. Januar aktiv am Schulunterricht teilgenommen haben. Laut Wählerverzeichnis gibt es 163 Eltern, sprich Wahlberechtigte.

