85 Prozent Bio statt 95 Prozent Poly

Niklas Polomka (l.) und Patrick Niemerg mit zwei Paar Paaren ihrer ersten Sockenlinie. Die beiden 27-Jährigen sagen, Lifestyle und Naturschutz lassen sich verbinden.Die ersten von 2500 Paaren im Karton – made in Germany, genauer in Billerbeck

„Ganz von den Socken“ – der Kalauer muss sein, passt aber. Tatsächlich sind Niklas Polomka und Patrick Niemerg zielstrebig aus dem Strumpf gekommen, als sie Anfang des Jahres beim Sport eine Idee hatten: Stylishe Socken müsste man machen, die vor allem, aber nicht nur gut für den Sport sind – und dann auch noch naturnäher als das, was Läufer sonst so am Fuß haben. Jetzt läuft der Online-Shop der beiden 27-Jährigen eine Woche. Und es gehen jeden Tag Bestellungen ein für Füßlinge Marke „Dopazi“.