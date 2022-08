9000 Euro für den „Neustart“

Seit Mitte des 18. Jahrhunderts sind die neun Triumphbögen zu Ehren der Gottesmutter Maria für Warendorf weltweit ein Alleinstellungsmerkmal. Weltweit war und ist auch das Corona-Virus aktiv und hat für eine Zwangspause des Mariä-Himmelfahrt-Festes in den vergangenen zwei Jahren gesorgt. Doch das soll sich ändern. Und: Mit 9000 Euro fördert die Sparkasse den „Neustart“ der Bogengemeinschaften.

„Zwar können wir Dank der neuen Remise die Bögen hervorragend einlagern, aber die Kosten für jährlich notwendige Erhaltungsmaßnahmen waren nicht wie gewohnt durch unsere sonst üblichen Haustürsammlungen zu finanzieren – da ist diese Spende lebensnotwendig“, macht Ehrenoberbogenvater Josef Dreischulte deutlich. Über die Verwendung für Reparaturen, Instandhaltung oder Farbanstriche konnte die jeweilige Bogengemeinschaft selbst entscheiden.

Dank für ehrenamtliches Engagement

„Die Warendorfer Marienbögen gehören seit rund 270 Jahren zum Stadtbild, sie haben das alljährliche Fest nachhaltig geprägt und es zu dem gemacht, was wir ganz besonders in den Jahren 2020 und 2021 so vermisst haben“, betont Peter Scholz, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Münsterland Ost. „Mein ausdrücklicher Dank gilt den Menschen, die im Hintergrund für diese Pracht im Stadtbild sorgen und die Tradition fortsetzen. Gerne unterstützen wir sie bei diesem ehrenamtlichen Engagement“, so Scholz weiter.

Verlass sei auf die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer aus der Nachbarschaft des jeweiligen Bogens, heißt es in einer Pressemitteilung. „Beim Aufbau haben viele angepackt, und aktuell laufen die Vorbereitungen für das Schmücken des Bogens“, berichten Bogenvater Thomas Döring und Christoph Schulze Zumloh für die Bogengemeinschaft Münsterstraße, zu dessen Nachbarschaft auch die Sparkasse gehört. Mit dem bloßen Aufstellen sei es jedoch nicht getan. „Erst der Blumenschmuck und die stimmungsvolle Beleuchtung machen zusammen mit der Blasmusik den Reiz unseres Heimatfestes aus“, sind sich Döring und Schulze Zumloh einig. Eigentlich wird der Münsterstraßen-Bogen auch mit Gasflammen illuminiert. Bedingt durch die aktuell angespannte Lage der Gasversorgung wird man ihn in diesem Jahr nur elektrisch beleuchten (die WN berichteten).

Illumination in der historischen Altstadt

„Für viele Warendorfer ist das Traditionsfest zu Maria Himmelfahrt von besonderer Bedeutung“, unterstreicht die stellvertretende Bürgermeisterin Cornelia Lindstedt und dankt im Namen der Stadt Warendorf für die finanzielle Unterstützung zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Bogengemeinschaften. Gemeinsam hofft man nun auf gutes Wetter und zahlreiche Besucherinnen und Besucher während der abendlichen Illumination in der historischen Altstadt am Samstag (20. August). Tags drauf wird die große Stadtprozession ihren Weg unter allen Bögen hindurch nehmen. Das Festprogramm gibt es online.