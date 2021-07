992 Fahnen sorgen für den Weltrekord in Freckenhorst

„Wir sind Weltmeister – wir haben den Weltrekord!“ Die Freude über den Erfolg war Uwe Rottenberg sichtlich anzusehen, als er das offizielle Ergebnis zum Schützenfahnen-Weltrekordversuch gestern Nachmittag im Schlossgarten verkündete. Wer am Wochenende durch die Straßen des einstigen Weberstädtchens ging, konnte dies schon erahnen. Nicht nur an den Hauptverkehrsstraßen waren zahlreiche Schützenfahnen gehisst, auch viele Häuser an Nebenstraßen waren beflaggt hatten den Ort in ein grün-weißes Fahnenmeer verwandelt.

992 Fahnen hatten die Juroren gezählt. Die offiziell vorgegebene Marke von 250 Fahnen haben die Freckenhorster Bürgerschützen damit locker geknackt. Die Stiftsstadt ist damit nun offiziell der Ort, mit der größten Schützenfest-Fahnendichte. Und das, obwohl das Schützenfest in althergebrachter Weise auch in diesem Jahr nicht gefeiert werden durfte.

Großes Medieninteresse

Ein paar Programmpunkte waren an diesem Wochenende, an dem eigentlich ein neuer König hätte ausgeschossen werden sollen, jedoch aufgrund der niedrigen Coronazahlen möglich. Und dazu gehörte eben der Weltrekordversuch, der nicht nur bei den Freckenhorster Bürgerschützen auf Interesse und Aufmerksamkeit stieß. Gleich mehrere Fernsehsender hatten Kamerateams geschickt. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann würdigte in einem Schreiben den Weltrekordversuch der Freckenhorster Bürgerschützen.

Dass die 1000er-Marke nicht geknackt wurde, wurmte Ideengeber und Organisator Uwe Rottenberg gar nicht: „2036 haben wir 200-jähriges Vereinsjubiläum. Und wir brauchen ja auch neue Ziele“, blickte er gut gelaunt in die Zukunft und auf das aktuelle Ergebnis.

Damit der Rekord überhaupt zustande kam, hatte das Organisationsteam zuvor einiges an Arbeit investiert. Dazu gehörte auch, unabhängige Juroren zu finden, die die offizielle Zählung vornahmen. „Es war für euch eine Selbstverständlichkeit“, freute sich Schützenpräsident Matthias Kalthöner, dass die angefragten Juroren aus befreundeten Vereinen sofort zugesagt hatten.

Zählmaschine im Einsatz

Neben der stellvertretenden Bürgermeisterin Doris Kaiser und Angelika Schmiele, die die andere Freckenhorster Vereine vertrat, waren Ansgar Drees, Markus Mestrup und Stefan Wiggeringloh (Schützenverein Hoetmar), Gerhard Leve (Bürgerschützenverein Warendorf), Franz-Josef Ostlinning (Schützenverein Sassenberg), Rainer Elkmann (Schützenverein Ostbezirk) und WaKaGe-Präsident Hermann-Josef Schulze Zumloh mit je einem Adjutantenteam aus den Freckenhorster Schützenreihen mit Zählmaschine am grün-weißen Band und Liste in den Straßen der Stiftsstadt unterwegs.

„Ich wollte bei 111 aufhören“, versuchte der WaKaGe-Präsident dem Zählen der Schützenfahnen noch karnevalistisch anzuhauchen, „doch es wurden mir einfach noch mehr Fahnen gezeigt – ich musste weiter zählen.“ 119 Fahnen hatten die Freckenhorster im Zählbezirk Schulze Zumlohs im Süden der Stiftsstadt gehisst. Im Namen seiner Mitjuroren dankte er für die gute Betreuung während der Zählung und die gesamte Organisation des Weltrekords: „Es war ein tolles Erlebnis. Freckenhorst, ihr habt das toll gemacht!“

Damit das Ergebnis auch offiziell gewertet werden kann, überwachte Notar Marcus Korte die Zählungen in den Bezirken und rechnete persönlich noch einmal nach.