„A night of Crime“ auf der Bühne im Landgestüt

Ende August verwandelt sich das NRW-Landgestüt endlich wieder in einen Konzertsaal unter freiem Himmel. Und dann werden sie wieder tanzen, die Hengste im Warendorfer Landgestüt.

„Nach zweijähriger Unterbrechung öffnen sich die Tore des Gestüts erneut zur „Symphonie der Hengste“. Veranstalter Markus Vedder, Bürgermeister Peter Horstmann und Gestüts-Chef Dr. Felix Austermann freuen sich über die Neuauflage und setzen auf viele begeisterte Musik- und Pferdefreunde. Das teilt die Stadt in ei ner Pressenotiz mit.

Der Kartenvorverkauf läuft. Edle Hengste, symphonische Filmmusik und die historische Kulisse des NRW Landgestüts sind die Zutaten für die Symphonie der Hengste in Warendorf. Was 2001 mit Justus Frantz und der Philharmonie der Nationen begonnen hat, ist längst zu einer eigenen Tradition im Kulturprogramm der Stadt Warendorf geworden. Pandemie bedingt konnte aber auch die Symphonie der Hengste in den vergangenen zwei Jahren nicht stattfinden.

Umso mehr freuen sich die Veranstalter jetzt, das Kultur-Event für zwei Termine am 26. und 27. August (Freitag und Samstag) in diesem Jahr wieder ankündigen zu können. Unter dem Motto „A

Night of Crime“ spielen die Kölner Symphoniker bekannte Filmmelodien von James Bond über Game of Thrones bis Miss Marple. Dazu präsentieren die Beschäftigten des NRW-Landgestüts beeindruckende Schaubilder unterm Sattel, an der Hand und in verschiedenen Anspannungen. Das Gestüt wird bereits am frühen Abend für die Besucher geöffnet. Auf dem Rondell im

Eingangsbereich bietet der Gourmetboulevard vor der Veranstaltung, in der Pause und zum Ausklang die Möglichkeit, in der Gastronomie zu verweilen. Mit der Dämmerung werden die historischen Gebäude wieder aufwendig illuminiert und vermitteln so bleibende Eindrücke von einem besonderen Abend. Veranstalter Markus Vedder teilt mit, dass Karten, die bereits für die 2020 geplante Veranstaltung gekauft wurden, ihre Gültigkeit behalten haben. Weitere Karten gibt es online unter symphonie-der-hengste.de oder in der Tourist-Information, Emsstraße 4.