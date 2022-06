Abschied mit Premierencharakter

Die Entlassfeier am Paul-Spiegel-Berufskolleg war quasi eine Premiere – so manches wurde anders gestaltet im Vergleich zu den Vorjahren. Dabei galt es auch, infolge einiger Krankheitsausfälle, ganz spontane Herausforderungen zu meistern. Und das ist auch gelungen. 84 Schülerinnen und Schüler wurden unter ihrem Motto „Volle Kraft voraus - zurück aufs offene Meer hinaus“ in die Berufswelt verabschiedet.

Dass bei einer Entlassfeier kurzfristig Planänderungen auftreten können, dürfte kaum überraschen. Das Paul-Spiegel-Berufskolleg war nun allerdings besonders von kurzfristigen Krankheitsfällen betroffen, meisterte die Herausforderung jedoch gekonnt. Ohnehin hatte die Verabschiedung der beiden Abschlussjahrgänge der Beruflichen Gymnasien, dem Wirtschaftsgymnasium und dem Beruflichen Gymnasium für Gesundheit und Soziales, Premierencharakter. Erstmals fand die Feierstunde, die unter dem Motto „Volle Kraft voraus - zurück aufs offene Meer hinaus“ stand, unter freiem Himmel statt. Für den kurzfristig ausgefallenen Schulleiter Udo Lakemper ergriff dessen Stellvertreterin Inka Schweers das Wort. „Sie waren in weiten Phasen Ihrer Schulzeit hier am Berufskolleg viel stärker auf sich allein gestellt, als die Jahrgänge vor Ihnen - mussten über lange Strecken eine erzwungene soziale Isolation erdulden“, thematisierte sie die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Den 84 Verabschiedeten, darunter erlangten 78 die Allgemeine Hochschulreife, sechs den schulischen Teil der Fachhochschulreife, stünden nun alle Wege offen: Sie hätten die Qual der Wahl zwischen 324 anerkannten Ausbildungsberufen und 20 359 unterschiedlichen Studiengängen. Abteilungsleiterin Sylvia Sahl-Beck griff das titelgebende Schiffs-Motiv auf und erinnerte an die Aufnahme „an Bord“ des Berufskollegs am 28. August 2019. „Vieles wurde Ihnen abverlangt, auf fachlicher und auch auf emotionaler Seite. Sie haben das Ruder selbst in die Hand genommen. Sie haben sich diesen Herausforderungen mit Mut und Entschlossenheit gestellt. Kurs hin zu neuen Ufern. Darauf dürfen Sie stolz sein.“

Spontan sprang Klim Hryphor mit dem Saxofon ein - und erhielt für seine starken Beiträge viel Beifall. Foto: Christopher Irmler

Der Entlassjahrgang am Berufskolleg 2022. Foto: Christopher Irmler

Sie ermutigte den Abschlussjahrgang, mit „äußerster Kraft voraus“ das kommende Neuland weltoffen, neugierig und abenteuerlustig anzunehmen. Als alles andere als eine Art Notlösung entpuppte sich der 16-jährige Klim Hryphor. Der aus Kiev stammende Schüler des Berufskolleg ersetzte spontan die ebenfalls erkrankte Ulrike Eselgrim, die ursprünglich am Klavier die Entlassfeier begleiten sollte. Hryphor erntete viel Beifall für sein Spiel auf dem Saxofon. Aus der Schülerschaft stachen einige Verabschiedete hervor. So absolvierte Sina Evermann den Bereich Gesundheit und Soziales mit der Abschlussnote 1,0. Ähnlich erfolgreich waren Jakob Claes (1,1), Julia Lasthaus (1,2), Yvonne Wiemann und Mareike Volkmann (je 1,4) sowie Marie Pries (1,6). Der notenbeste Abschluss im Bereich Wirtschaft und Verwaltung gelang Kea Evermann (1,1) vor Katja Niermann (1,2), Christine Jürgens (1,4), Katharina Füchte, Marie Schulke und Jan Wenning (je 1,6).