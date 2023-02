BSI-Vizepräsident besucht Heringessen der CDU Freckenhorst

Beim traditionsreichen Heringessen der CDU Ortsunion in Freckenhorst geht es deutlich weniger politisch zu, als beim klassichen „politischen Aschermittwoch“. Das diesjährige Zusammentreffen im „Alten Westfalen“ könnte in diesem Jahr gar als „informationstechnischer Aschermittwoch“ tituliert werden, denn mit Dr. Gerhard Schabhüser hatte die Ortsunion einen bedeutenden Verantwortungsträger in Sachen IT-Sicherheit gewinnen können.

Der heutige Vizepräsident des Bundesamtes für Informationstechnologie (BSI) ist in Warendorf aufgewachsen und war Mitschüler vom Vorsitzenden der Freckenhorster Ortsunion, Martin Richter. Dieser hatte die Stimme seines einstigen Klassenkameraden bei einem Radiointerview erkannt und Schabhüser zum Heringessen eingeladen. Rund 25 Interessierte, neben Mitgliedern einige Nichtmitglieder und eine kleine Abordnung der Karnevalsgesellschaft Silber-Blau, nahmen an der Veranstaltung teil. In einem kurzen Vortrag stellte Dr. Gerhard Schabhüser die Aufgaben seiner Bundesbehörde vor.

Rund 25 Interessierte waren der Einladung zum Heringessen der CDU Ortsunion Freckenhorst am Aschermittwoch gefolgt. Foto: Andreas Engbert

Das BSI hat ein breites Aufgabenfeld, sorgt für die Sicherheit in allen Bereichen der IT, ob in der Registrierkasse, bei Satelliten oder im militärischen Bereich. Die Arbeit des BSI sei unverzichtbar: „Digitalisierung läuft nicht einfach so“, verweist er auf Schätzungen zu Schäden in Höhe von 270 Milliarden Euro allein im Jahr 2022. Dem BSI seien über 20 000 sicherheitsrelevante Schwachstellen in der IT gemeldet worden. Gründe für die Vielzahl an Schwachstellen sieht er in der Geschichte der IT: „Wir haben gelernt, uns mit komischer Software zufrieden zu geben.“ Mit Beispielen verdeutlichte Dr. Gerhard Schabhüser die Bedrohung. Seit Beginn des Ukrainekrieges verzeichne das Bundesamt eine Zunahme an Angriffen, etwa beim „Whipen“, dem Auslöschen von wichtigen Daten.

Der in Warendorf aufgewachsene Dr. Gerhard Schabhüser ist Vizepräsident des BSI. Foto: Andreas Engbert

Auch der „Hacktivismus“, also dem Hackertätigkeiten aus Aktivistengruppen bereiten den Experten zunehmend Sorgen. Zwei Mal sei man im vergangenen Jahr an einer Krise vorbeigekommen, die zu Energiemangellagen hätten führen können. Ein großes Problem ist auch sogenannte „Ransoftware“, die genutzt wird, um Daten zu verschlüsseln und durch Erpressung Geld meist in Form von Kryptowährungen zu erpressen. Nicht nur große Firmen seien betroffen, auch kleinere Unternehmen aber auch öffentliche Einrichtungen und Kommunen. Bislang seien Kommunen noch nicht in der Pflicht, vorzusorgen.

„Hacktivismus“ bereitet Sorgen

Eine Pflicht, die nun kommen soll und Schabhüser für wichtig hält, da in den Kommunen die Bürger direkt betroffen sind. Hier hält er eine Zentralisierung der Kompetenzen für sinnvoll. Zudem soll künftig eine zentrale Notrufnummer (119), die lokal Experten vermitteln kann, eingerichtet werden. Mit Sicherheitsvorkehrungen und Backups steht man den Cyberkriminellen jedoch schon jetzt nicht gänzlich hilflos gegenüber. Nicht in Panik verfallen und nicht zahlen sind die ersten Tipps des Experten. Und eine Notfallplanung im eigenen Betrieb durchführen, um auf derartige Krisen vorbereitet zu sein.