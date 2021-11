Elisabeth Esser stellt unter dem Titel „Abstrakte Landschaften“ in der Galerie Spitthöver aus. Vom 6. bis zum 18. November zeigt sie Bilder und kleine Keramiken.

„Wenn einer eine Reise tut dann kann er was erzählen“, erkannte schon der deutsche Dichter Matthias Claudius. Die Eindrücke, die man auf Reisen gewinnt, hallen noch lange in einem nach. Elisabeth Esser hat einen besonderen Weg gefunden, von ihren Reisen zu erzählen: Sie malt Bilder, die ihre Eindrücke und Stimmungen widerspiegeln.

Vom 6. bis zum 18. November stellt Elisabeth Esser „Abstrakte Landschaften“ in der Galerie Spitthöver aus. Eine kleine Premiere, denn in der Ausstellung „Abstrakte Landschaften“ sind ausschließlich neue Arbeiten zu sehen.

Spaziergänge inspirieren

Auf Reisen, Spaziergängen und Wanderungen durch die Natur, lässt sie sich von der Vielfalt und Intensität der Farben begeistern und inspirieren. Was das Auge deutlich als Landschaft erkennt, drückt Esser anschließend in Farben um. Die Stimmungen, Jahreszeiten und vor allem die gefühlten Farben und das Licht geben ihre persönlichen Eindrücke des Gesehenen wieder. „Der Betrachter soll in meinen Bildern spazieren gehen“, wünscht sich Esser.

Zu Elisabeth Essers Werk gehören immer auch Tierdarstellungen. Foto: Beate Trautner

Elisabeth Esser arbeitet gerne mit Öl- und Acrylfarben und in Anwendung verschiedener Techniken wie Holzdruck, Monotypie oder Nass-in-Nass-Technik. Die Farbkompositionen entstehen zu einem Teil durch experimentellen Zufall und zum anderen Teil durch bewusste Gestaltung. Durch Lichtreflexe und Farbabtönungen entsteht eine Tiefe, die den Blick in kleinen quadratischen Formaten auf das Wesentliche lenkt.

Keramiken gesellen sich zu Bildern

„Bunt ist meine Lieblingsfarbe“, fügt Esser das Zitat von Walter Gropius an, das sie sich in ihren Arbeiten gerne zu eigen macht. Die traumhaften Landschaften auf der Insel Kreta dienen ihr als Vorlagen für ihre Bilder oder auch die weiten Mohn- und Rapsfelder im Havelland und der herbstlich gefärbte Pfälzerwald.

Aber: Keine Landschaft ohne Tiere. Zu den Bildern gesellen sich kleine Keramiken, welche die Tiere der Landschaften in den Bildern zeigen. Pferde, Stiere, Gänse, Schafe und auch Elefanten. Elefanten? Tatsächlich lebte vor 470.000 Jahren auf Kreta das Zwergmammut – und das war so groß wie ein Schaf.

Elisabeth Esser ist Mitglied der Gruppe „Freie Künstler Münster-Nienberge“, mit der sie eine Reihe von Ausstellungen generierte.